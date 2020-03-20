Актор Саймон Рекс заявив, що йому пропонували гроші за брехню про роман з Меган Маркл

Хоч герцоги Сассекські вирішили зректись королівських обов'язків та переїхали до Канади, британські таблоїди не припиняють писати про них. Днями стало відомо, що журналісти намагались підкупити актора Саймона Рекса за інформацію про роман з Меган Маркл.

Про це він розповів у подкасті Hollywood Raw. Американський актор Саймон Рекс зазначив, що до нього звернулись одразу кілька таблоїдів та пропонували 70 тисяч доларів за ексклюзивне інтерв'ю про роман з Меган Маркл, якого насправді не було.

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Між нами нічого не було. Ми ніколи навіть не цілувалися,

– заявив Саймон Рекс.

Як саме журналісти знайшли контакти, чоловік не розповів, однак додав, що він зацікавив ЗМІ після інформації про побачення з герцогинею Сассекською. Проте, як переконує Саймон Рекс, це і побаченням назвати було складно, бо вони з Меган Маркл просто пообідали після телешоу.

"Одного разу ми зустрілись, але це зовсім не було схоже на побачення. Я просто познайомився з нею на телешоу, і ми разом пообідали. От і все. Коли про це стало відомо, кілька британських таблоїдів запропонували мені гроші, щоб я збрехав, що ми нібито переспали. Я відмовився, тому що вважаю, що я не маю права брехати і ганьбити королівську сім'ю", – розповів Саймон Рекс.

Як відомо, ще в жовтні 2019 року принц Гаррі подав до суду на власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. У позові герцог Сассекський звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень, що порушує його права людини.

Згодом до "війни" з пресою долучилась і Меган Маркл. Вона звернулась до суду, звинувативши британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers в неправомірному втручанні в її життя. Видання опублікувало листи герцогині з батьком, що порушило політику конфіденційності королівської родини.

Ми віримо в свободу ЗМІ і об'єктивну, правдиву журналістику… Але моя дружина стала однією з нових жертв британських таблоїдів, що розпалюють кампанії проти приватних осіб, не думаючи про наслідки,

– заявив принц Гаррі.

Журналісти назвали такі дії герцогів Сассекських тиском на їхню роботу та відстоюють свої права у суді.