Актор серіалу "Ходячі мерці" має симптоми коронавірусу, але не може дізнатись результати тесту

Американський актор Деніел Ньюман переконаний, що хворий на коронавірус, адже нещодавно контактував із зараженим колегою, але не може дізнатись результати тесту. Причиною є надто легкі симптоми як для хвороби, тому тест не взялись обробляти.

38-річний виконавець проміжної ролі серіалу "Ходячі мерці" розповів про цей випадок у своєму інстаграмі. Нещодавно він повернувся з Австралії і дізнався, що в одного з його колег виявили коронавірус. Згодом чоловік сам відчув подібні симптоми хвороби.

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Відтак Деніел вирішив пройти тестування на Covid-19, але зробити це, як виявилось, не так вже й легко. Після тривалих пошуків тестів в одній з лікарень Атланти він все ж зробив тест за 9 116 доларів, але лікарі відмовились його обробляти через легкі симптоми.

У разі підтвердження тесту йому б довелось лягати у лікарню, у якій недостатня кількість лікарняних ліжок, тому його відправили на карантин додому.

Преференційне лікування − огидне. Я заплатив 9 тисяч доларів, а вони мені повідомили: "Нам потрібні ліжка у відділенні невідкладної допомоги, а ваші симптоми дуже слабкі, тому уряд навіть не дозволив обробляти ваш тест". Вони просто дозволили мені і багатьом людям відправитися додому на карантин, навіть не маючи можливості обробити тести,

– заявив кіноактор.

Під фотографією з медичної палати він також додав, що лікарям дозволили обробляти тільки тести людей з важкими симптомами, а також тих, хто повернувся з Італії або Китаю.

"Чому після майже трьох місяців з початку епідемії в Китаї наша країна не підготовлена ​​з тестами, масками, дезінфікуючими засобами для рук, туалетним папером? Ми всі переживаємо це разом. Будь ласка, будьте обережні, мийте руки, тримайтеся на відстані 2 метрів від людей і залишайтеся вдома", − обурився Деніел Ньюман.

Нагадаємо, що в схожій ситуації нещодавно опинилася Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцом та Грета Тунберг. Перші не могли знайти тестів на коронавірус, але теж відчували симптоми хвороби. У результаті – знайшли їх, проте вони виявились негативними. А Грета переконана, що хворіла на коронавірус, оскільки мала всі наявні для цього симптоми, але тест також не зробила, оскільки у Швеції, звідки вона родом, їх теж дають лише у випадку складних ситуацій.

Нагадаємо, що США наразі перебуває на третьому місці у світі за кількістю підтверджених випадків захворювань коронавірусом: 54 974 – заражених осіб, 785 – летальних випадків і 379 – вилікуваних людей.



Симптоми коронавірусу Covid-19 / Інфографіка 24 Каналу