Актор Тайка Вайтіті розлучився з дружиною два роки тому: пара приховувала свій розрив

Сценарист та актор драматичного фільму "Кролик Джоджо", який цьогоріч завоював одразу три відзнаки на Оскарі-2020, розлучився з дружиною Челсі Вінстенлі. Про це стало відомо лише за два роки після розриву.

Як повідомляє видання Page Six, Тайка Вайтіті та Челсі Вінстенлі завершили стосунки після восьми років шлюбу. Розлучення зіркової пари відбулося ще два роки тому, проте ексзакохані вирішили не афішувати свій розрив у пресі.

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Відомо, що пара виховувала двох спільних доньок – 7-річну Те Гінекагу та 4-річну Матеву Кірітапу. Їхнє знайомство відбулося понад 20 років тому, коли майбутня дружина брала інтерв'ю у Тайки Вайтіті про художників корінного населення Нової Зеландії маорі. Проте їхній роман зав'язався лише 2010 року, коли вони розпочали спільну роботу над картиною "Хлопчик", режисером якої виступив Тайка.

Варто зазначити, що над оскароносною стрічкою "Кролик Джоджо" експодружжя також працювало разом. Тайка Вайтіті очолив роль сценариста та одного з головних персонажів, а Челсі Вінстенлі стала продюсером фільму. На червоній доріжці Оскар-2020 пара позувала порізно, проте цей факт не викликав жодних підозр у пресі, а про розлучення пари стало відомо лише після повідомлень інсайдерів.

Так, підтвердженням розриву стали фото на особистій сторінці в інстаграмі Челсі Вінстенлі. Перед спалахами камер вона позувала разом з мамою, а у дописі зазначила, що цей вихід з мамою перетворився на одне з найкращих їхніх побачень.

Якщо Челсі жодним чином не афішує свого особистого життя, то Тайка Вайтіті сміливо відвідує світські заходи з новою обраницею – Поллі Стокер. Вона була його асистентом під час зйомок "Полювання на дикунів" 2016 року та "Тор: Раґнарок" 2017 року. Саме з нею актор та режисер відвідував тріумфальні премії BAFTA та Оскар цього року.