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Актор з синдромом Дауна вперше в історії Оскара вручив нагороду

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Шай Лабаф і Зак Готтсаген на Оскарі-2020 / www.gettyimages.in

Американський актор Зак Готтсаген, який має синдромом Дауна, вже увійшов в історію церемонії Оскар. Разом з напарником Шаєм Лабафом він вийшов на сцену кінопремії, щоб ощасливити лауреатів категорії "Найкращий ігровий короткометражний фільм".

Церемонія нагородження премією Оскар-2020 відбулась у ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі, кінотеатр "Долбі", де й мав честь вийти на сцену Зак Готтсаген. Така подія, де людина з синдромом Дауна вручала престижну кінонагороду, стала першою в історії Оскара за всі 92 роки існування.

До теми: Переможці премії Оскар-2020: перелік

оскар 2020
Шай Лабаф (ліворуч) і Зак Готтсаген (праворуч) / Getty Images

Герой фільму "Арахісовий сокіл" разом з Шаєм Лабафом оголосили переможців в категорії "Найкращий ігровий короткометражний фільм" – ними стали творці фільму "The Neighbors' Window" ("Вікно сусідів") режисера Маршалла Каррі. І хоч спершу Зак неправильно оголосив фільм, назвавши його "Вдова сусідів", Шай швидко його виправив і вони разом вручили переможцям омріяну статуетку. Додамо, що у цій категорії за нагороду також змагались фільми "Brotherhood", "Nafta Football Club", "Saria" та "A Sister".

оскар 2020
Шай Лабаф і Зак Готтсаген на церемонії нагородження Оскар-2020 / Getty Images

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Оскар Оскар 2020 Кіно Новини LifeStyle Зіркові хвороби
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