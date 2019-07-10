Актор з "Володаря перснів" Елайджа Вуд вперше стане батьком

Голлівудський актор Елайджа Вуд, найбільш відомий за роллю Фродо Торбина у фільмах "Володар перснів", готується вперше стати батьком. Його кохана Метте-Марі Конгсвед перебуває на останніх місяцях вагітності.

Зіркова пара ретельно приховувала інформацію про очікування первістка, тому тільки перед пологами папараці журналу People вдалось зробити знімки вагітної дівчини Елайджа Вуда.

Читайте також: Сімейна ідилія: Катерина Бужинська поділилась фото з чоловіком та дітьми

Для буденної прогулянки вулицями Лос-Анджелеса чарівна Метте-Марі вбрала сарафан теракотового кольору та білу футболку. Вбрання підкреслило округлий живіт дівчини, яка перебуває на останніх місяцях вагітності. Кохана Елайджа Вуда вбрала зручне взуття на невеличких підборах.

Однак не тільки вагітність Метте-Марі привернула увагу журналістів. На безіменному пальці дівчини Елайджа Вуда папараці помітили каблучку з діамантом. Ймовірно, 38-річний актор таки наважився створити сім'ю та освідчився коханій. Наразі Елайджа Вуд не коментує цих новин.

Елайджа Вуд – один із небагатьох представників Голлівуду, який не виставляє на показ своє особисте життя. Тому інформації про стосунки актора є вкрай мало. За даними західних ЗМІ, Елайджа познайомився з Метте-Марі Конгсвед під час зйомок фільму "У цьому світі я більше не відчуваю себе як вдома" (2017 рік). Тоді актор отримав головну роль у кінострічці, а дівчина була одним із продюсерів. Ймовірно. саме тоді розпочався роман Елайджа та Метте-Марі.

Вперше пара засвітилась разом у січні 2018 року в Каліфорнії, ніжно тримаючи одне одного за руку. А вже в лютому 2019-го Елайджа Вуд та Метте-Марі Конгсвед здійснили рідкісний вихід на показі Rodarte.