Актори "Кварталу 95" "відлупцювали" одне одного на камеру: кумедне відео

Зірки студії "Квартал 95" показали, як по черзі різними предметами "завдають ударів" одне одному. У такий спосіб актори під час карантину приєдналися до популярного челенджу #BossBitchFightChallenge.

Євген Кошовий опублікував на своїй інстаграм сторінці відеоролик і показав, як коміки розважаються на карантині.

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У своєрідному "поєдинку" взяли участь кварталівці: Міка Фаталов, Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Володимир Мартинець, Юрій Ткач, Степан Казанін та Юрій Великий.

Відео вже зібрало понад 255 тисяч переглядів. Зокрема, один з користувачів під постом написав, що це "відео про перший рік президентства".



Коментар одного з користувачів під відео / Скриншот інстаграм-сторінки @evgenii.koshevoi

Відзначимо, що естафету челенджу #BossBitchFightChallenge хлопці отримали від дівчат з "Жіночого Кварталу". Раніше акторки опублікували відповідне відео, на якому "побилися" одна з одною. І кинули виклик колегам з "Кварталу 95".

Що відомо про #BossBitchFightChallenge?Ідея челенджу полягає в тому, щоб, отримавши віртуальних ударів, передати стусани далі. При цьому обов'язково потрібно "відлетіти" саме в тому напрямку, куди вдарив попередник. У ньому вже взяли участь чимало зірок, зокрема, Камерон Діаз, Скарлетт Йоганссон, Геллі Беррі та Марго Роббі.