Актори популярного фільму "Зараження" звернулись до глядачів стосовно коронавірусу

Американський фільм "Зараження" 2011 року у спалах пандемії коронавірусу у світі вразив чимало глядачів своєю правдоподібністю подій. Актори з фільму вирішили скористатись цим моментом та звернутись до прихильників із закликом берегти себе, як ніколи раніше.

Голлівудькі кіноактори Метт Деймон, Кейт Вінслет, Дженніфер Ель і Лоуренс Фішберн разом з вченими Колумбійського університету записали відеоролик про COVID-19, де порадили, як захитистити себе та рідних у час пандемії. Про це повідомляють на BBC.

До теми Сюжет фантастичної стрічки "Зараження" у мережі порівнюють зі спалахом коронавірусу

Мийте руки так, ніби від цього залежить ваше життя, або життя коханих людей. Або життя тих, кого ви, можливо, не знаєте, але вони все одно заслуговують на вашу увагу,

– розповідає у відео Кейт Вінслет, при цьому ретельно вимиваючи руки.

Wash your hands like your life depends on it. Because it does. Contagion star Kate Winslet explains how something as simple as using soap and water for 20 seconds can help #ControlTheContagion. Head to https://t.co/sUXphCOoDY for more info. #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/7u9SeJjA6n — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

Щодо Метта Деймона, то він розповів, що соціальна дистанція між людьми зараз вкрай важлива та потрібна. Такої ж думки притримується і Лоуренс Фішберн.

You’ve seen it everywhere, but there’s a reason. Contagion star Matt Damon explains why #SocialDistancing is the most critical thing you can do right now. Then head to https://t.co/sUXphD602y to find out more. #ControlTheContagion #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/3pHHbdfuOc — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

The virus in Contagion was fictional, but #COVID19 is real. Contagion star Laurence Fishburne explains what he learned from his role in the movie, and why #socialdistancing is the most critical thing we can do to #ControlTheContagion. Head to https://t.co/sUXphD602y for more. pic.twitter.com/5S0OCnm0x0 — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

Актриса Дженніфер Ель також розповіла, як ми можемо допомогти сьогодні лікарям та науковцям.

Vaccines take time, but they are what is going to solve #COVID19. Hear from Contagion star Jennifer Ehle on how we can help our health professionals and scientists #ControlTheContagion. Then head to https://t.co/sUXphD602y for more. #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/jTBggD22pH — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

Нагадаємо, що медичний консультат Ян Ліпкін з фільму "Зараження" 25 березня заявив, що захворів на коронавірус. Незважаючи на іронічність ситуації, очільник Центру інфекцій та імунітету в Колумбійському університеті зазначив, що хворим може стати будь-хто незалежно від фінансових статків, раси чи релігії, якщо не дотримуватись елементарних праил гігієни та безпеки. Зірка фільму "Зараження" Гвінет Пелтроу теж не залишились осторонь подій у світі і була вражена, наскільки сюжет стрічки схожий з реальністю.

Що відомо про фільм "Зараження"?Режисером фантастичної стрічки став Стівен Содерберг. Сюжет фільму розповідає про винекнення та спалах раніше невідомого вірусу, що почався у Китаї. Всесвітня організація охорони здоров'я намагається перешкодити поширенню смертельного вірусу, яка стрімко забирає життя сотень тисяч людей. Науковці намагаються якнайшвидше знайти ліки та вакцину від хвороби, покладаючи на це власне життя.

Додамо, що станом на 1 квітня виявили понад 912 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них понад 45 тисяч померли. Водночас майже 192 тисячі хворих одужали. Лідером за кількістю інфікованих є США.