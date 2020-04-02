Актори популярного фільму "Зараження" звернулись до глядачів стосовно коронавірусу
Американський фільм "Зараження" 2011 року у спалах пандемії коронавірусу у світі вразив чимало глядачів своєю правдоподібністю подій. Актори з фільму вирішили скористатись цим моментом та звернутись до прихильників із закликом берегти себе, як ніколи раніше.
Голлівудькі кіноактори Метт Деймон, Кейт Вінслет, Дженніфер Ель і Лоуренс Фішберн разом з вченими Колумбійського університету записали відеоролик про COVID-19, де порадили, як захитистити себе та рідних у час пандемії. Про це повідомляють на BBC.
До теми Сюжет фантастичної стрічки "Зараження" у мережі порівнюють зі спалахом коронавірусу
Мийте руки так, ніби від цього залежить ваше життя, або життя коханих людей. Або життя тих, кого ви, можливо, не знаєте, але вони все одно заслуговують на вашу увагу,
– розповідає у відео Кейт Вінслет, при цьому ретельно вимиваючи руки.
Щодо Метта Деймона, то він розповів, що соціальна дистанція між людьми зараз вкрай важлива та потрібна. Такої ж думки притримується і Лоуренс Фішберн.
Актриса Дженніфер Ель також розповіла, як ми можемо допомогти сьогодні лікарям та науковцям.
Нагадаємо, що медичний консультат Ян Ліпкін з фільму "Зараження" 25 березня заявив, що захворів на коронавірус. Незважаючи на іронічність ситуації, очільник Центру інфекцій та імунітету в Колумбійському університеті зазначив, що хворим може стати будь-хто незалежно від фінансових статків, раси чи релігії, якщо не дотримуватись елементарних праил гігієни та безпеки. Зірка фільму "Зараження" Гвінет Пелтроу теж не залишились осторонь подій у світі і була вражена, наскільки сюжет стрічки схожий з реальністю.
Що відомо про фільм "Зараження"?Режисером фантастичної стрічки став Стівен Содерберг. Сюжет фільму розповідає про винекнення та спалах раніше невідомого вірусу, що почався у Китаї. Всесвітня організація охорони здоров'я намагається перешкодити поширенню смертельного вірусу, яка стрімко забирає життя сотень тисяч людей. Науковці намагаються якнайшвидше знайти ліки та вакцину від хвороби, покладаючи на це власне життя.
Додамо, що станом на 1 квітня виявили понад 912 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них понад 45 тисяч померли. Водночас майже 192 тисячі хворих одужали. Лідером за кількістю інфікованих є США.
Читайте також
-
Бен Аффлек хоче познайомити своїх дітей з Аною де Армас, – ЗМІсьогодні , 12:26
-
Володар премії Еммі Адам Шлезінгер помер від коронавірусусьогодні , 12:52
-
Зірка серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер вдруге вагітна, – ЗМІсьогодні , 11:50
-
Було нелегко прийняти, – майбутня теща Віктора Павліка вперше прокоментувала роман донькисьогодні , 11:38
-
Чому принц Гаррі та Меган Маркл саме в квітні склали королівські обов'язки: припущення ЗМІсьогодні , 09:38
-
Гурт The Hardkiss представив новий відеокліп на пісню "Гора"сьогодні , 11:20