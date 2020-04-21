Актори серіалу "Друзі" дали фанатам можливість відвідати зйомки нового епізоду: деталі
Знамениті актори культового серіалу "Друзі" долучилися до благодійного челенджу на підтримку боротьби з коронавірусом. Той, хто пожертвує найбільше коштів, зможе відвідати зйомки нового епізоду серіалу.
Під час пандемії COVID-19 багато людей намагаються долучитися до боротьби. Серед них і всесвітньо відомі актори та виконавці. Зірки одного із найпопулярніших серіалів "Друзі" підтримали флешмоб #AllinChallenge. Про це Дженніфер Еністон повідомила на особистій сторінці в інстаграмі.
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Для того, щоб зробити благодійний внесок, необхідно перейти на сайт fanatics.com та пожертвувати "все, що можете". Той, хто віддасть найбільшу суму матиме можливість особисто зустрітися з "Друзями".
Ми також вирішили приєднатися до #AllinChallenge. Мета челенджу – забезпечити малозабезпечених американців продуктами під час пандемії. Не прогавте можливість стати нашими гостями у павільйоні, де ми зніматимемо наше воз'єднання,
– написала Дженніфер в публікації.
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