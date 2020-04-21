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Актори серіалу "Друзі" дали фанатам можливість відвідати зйомки нового епізоду: деталі

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Актори серіалу "Друзі" / Instagram / @jenniferaniston

Знамениті актори культового серіалу "Друзі" долучилися до благодійного челенджу на підтримку боротьби з коронавірусом. Той, хто пожертвує найбільше коштів, зможе відвідати зйомки нового епізоду серіалу.

Під час пандемії COVID-19 багато людей намагаються долучитися до боротьби. Серед них і всесвітньо відомі актори та виконавці. Зірки одного із найпопулярніших серіалів "Друзі" підтримали флешмоб #AllinChallenge. Про це Дженніфер Еністон повідомила на особистій сторінці в інстаграмі. 

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Для того, щоб зробити благодійний внесок, необхідно перейти на сайт fanatics.com та пожертвувати "все, що можете". Той, хто віддасть найбільшу суму матиме можливість особисто зустрітися з "Друзями".

Ми також вирішили приєднатися до #AllinChallenge. Мета челенджу – забезпечити малозабезпечених американців продуктами під час пандемії. Не прогавте можливість стати нашими гостями у павільйоні, де ми зніматимемо наше воз'єднання,
– написала Дженніфер в публікації.

Зазначимо, станом на 21 квітня у світі зафіксовано 2 537 077 випадків коронавірусної хвороби, з яких 175 772 летальні. Вдалося одужати 686 215 пацієнтам. Для зменшення ризику інфікування необхідно залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання – звертатися до лікаря. 

Які симптоми коронавірусу зустрічаються найчастіше / Інфографіка 24 каналу
Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Дженніфер Еністон LifeStyle
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