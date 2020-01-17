Які актори отримали Оскар за останні 10 років: список

Актор, що отримав статуетку "Оскар", назавжди стає відомим у всьому світі. Адже про престиж та велич отриманої відзнаки не знає хіба що малюк. Тож, які актори заслужили на звання "оскароносного" протягом останніх десяти років – читайте далі на LifeStyle 24.

Церемонія нагородження "Оскар-2020" відгримить у театрі "Долбі" вже менше, ніж за місяць. Вже 9 лютого номінанти видихнуть і зможуть розслабитися після напруженого та хвилюючого періоду очікування.

До теми: Які фільми отримали Оскар за останні 10 років: повний список

Та поки зірки, які віздначилися роботою у 2019 році, готуються до престижного кінозаходу, ми пропонуємо вам згадати, які ж актори отримували бажаний "Оскар" за останні 10 років.

Актори, які отримували "Оскар" за останні 10 років

2010 – Джефф Бріджес



Джефф Бріджес / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2010" отримав актор Джефф Бріджес. Він зіграв головну роль у фільмі "Божевільне серце". Фільм-мюзикл було знято за мотивами однойменного роману Томаса Кобба. В центрі сюжету – старіючий співак, який страждає від алкогольної залежності, та історія його нового кохання.

2011 – Колін Ферт



Колін Ферт / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2011" отримав актор Колін Ферт. Він зіграв головну роль у фільмі "Король говорить!". До слова, цей фільм також став найкращим фільмом року. У центрі її сюжету – молодий король Великої Британії, що страждає від заїкання і шукає логопеда, який міг би йому допомогти.

2012 – Жан Дюжарден



Жан Дюжарден / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2012" отримав актор Жан Дюжарден. Він зіграв головну роль у фільмі "Артист". До слова, чорно-білий фільм також отримав статуетку в номіанції "Найкращий фільм". Кінокартина розповідає про часи, коли кіно перестало бути німим і на заміну акторові, який був в зеніті популярності, приходить амбіційна та молода статистка Пеппі Міллер.

2013 – Деніел Дей-Льюїс



Деніел Дей-Льюїс / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2013" отримав актор Деніел Дей-Люїс. Він зіграв головну роль у фільмі "Лінкольн". Це біографічний фільм про 16-го президента США Авраама Лінкольна і його дружину Мері Тодд Лінкольн.

2014 – Меттью Мак-Конегі



Меттью Мак-Конегі / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2014" отримав актор Меттью Мак-Конегі. Він зіграв головну роль у фільмі "Далласький клуб покупців". У центрі сюжету – ексковбой, який живе в своє задоволення, нехтуючи здоровим способом життя. Однак після встановленого йому діагнозу – СНІДу – він починає лікуваттися нетрадиційними методами і цим самим допомагає іншим хворим.

2015 – Едді Редмейн



Едді Редмейн / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2015" отримав актор Едді Редмейн. Він зіграв головну роль у фільмі "Теорія всього". Кінокартина знята на основі книги "Подорож в нескінченність: моє життя зі Стівеном" Джейн Гокінґ. Фільм розповідає про молодість всесвітньо відомого фізика Стівена Гокінга та його стосунки з майбутньою дружиною.

2016 – Леонардо Ді Капріо



Леонардо Ді Капріо / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2016" отримав актор Леонардо Ді Капріо. Нарешті улюбленець мільйонів отримав бажану і по-справжньом заслужену статуетку. Він зіграв головну роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса". Картина знята за однойменним романом Майкла Панке 2002 року видання, який ґрунтувався на подіях із життя реального персонажа — колоніста Г'ю Гласса.

2017 – Кейсі Аффлек



Кейсі Аффлек / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2017" отримав актор Кейсі Аффлек. Він зіграв головну роль у фільмі "Манчестер біля моря". В центрі сюжету – занурений в себе Лі, який багато років тому втратив сім'ю, а тепер і рідного брата. Він повертається в рідне містечко Манчестер біля моря, де дізнається, що він стає опікуном свого осиротілого племінника.

2018 – Ґері Олдмен



Ґері Олдмен / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2018" отримав актор Ґері Олдмен. Він зіграв головну роль у фільмі "Темні часи". У фільмі розповідається про перші місяці правління Вінстона Черчилля як прем'єр-міністра Великої Британії на початку Другої світової війни.

2019 – Рамі Малек



Рамі Малек / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2019" отримав актор Рамі Малек. Він зіграв головну роль у фільмі "Богемна рапсодія". Сюжет стрічки розповідає про історію успіху гурту Queen, а також про життя легендарного музиканта та співака Фредді Мерк'юрі.

2020 – в процесі

Наразі можемо лише нагадати вам імена акторів, які претендують на "Оскар-2020".

На позолочену статуетку за "Найкращу чоловічу роль" у 2020 році претендують такі актори:

Антоніо Бандерас ("Біль і слава")

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Хоакін Фенікс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папи")