Голлівудська акторка Алісія Сільверстоун приголомшила прихильників зізнанням. Зірка розповіла про карантинні будні та додала, що приймає ванну разом зі своїм 9-річним сином Беаром. Окрім цього, хлопчик харчується тільки рослинною їжею.

Алісія Сільверстоун погодилась дати ексклюзивне інтерв'ю The New York Times. Вона відкрила деталі свого здорового способу життя та вегетаріанського харчування та, сама того не підозрюючи, потрапила у гучний скандал.

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Знаменитість розповіла, що медитація та йога їй допомагають долати приступи тривоги або ж депресії. Однак Алісії Сільверстоун найбільше допомагають впоратись з поганим настроєм теплі ванни, які вона приймає з 9-річним сином.

Я часто приймаю ванну разом з сином. А коли його немає поруч, я приймаю ванну одна, і це дуже допомагає відновити мені сили,

– розповіла Алісія Сільверстоун.

Як відомо, Беара акторка народила у шлюбі з музикантом Крістофером Джарекі. У 2018 році пара офіційно розлучилась, а хлопчик залишився жити зі своєю зірковою матусею. Віднедавна Алісія Сільверстоун дозволила сину стрибати на батуті, який встановлений на її подвір'ї. До цього вона зазначала, що такі розваги можуть бути небезпечні для дитини.

Привернув увагу й імідж сина Алісії Сільверстоун. 9-річний Беар носить довге волосся, як в матері.

Якими ще заявами відзначилась Алісія Сільверстоун

Це не перша скандальна заява Алісії Сільверстоун щодо виховання дитини. У 2012 році акторка заявляла, що буде практикувати так зване "повторне годування". Вона сама пережовувала їжу, після чого віддавала її сину.

Наразі 9-річний Беар проводить самоізоляцію з Алісією Сільверстоун, з якою має однаковий раціон. Хлопчик є вегетаріанцем. Та представники зірки поквапились наголосити, що це був вибір сина Алісії Сільверстоун.

Алісія Сільверстоун: фільмографія

Акторка популярна у Голлівуді. В її доробку – десятки кінострічок, які добре знають і в Україні. Зокрема, Алісія Сілверстоун знялась у фільмах: