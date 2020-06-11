Знаменита сага "Сутінки" вже 12 років не втрачає популярності. Тисячі кіноманів переглядають улюблену історію про Едварда і Беллу, не підозрюючи, що зйомки для акторів були пекельними. Залаштункові деталі розповіла зірка "Сутінок" Анна Кендрік.

В інтерв'ю Vanity Fair, яке вийшло на ютуб-каналі глянцю, вона зізналась, що зйомки першої частини саги проходили у Портленді, що в штаті Орегон. Анна Кендрік зіграла роль шкільної подруги головної героїні Белли, тому часто поставала в кадрі. Однак погодні умови з підвищеною вологістю та постійними дощами перетворили роботу на пекло.

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"Пам'ятаю, що було дуже холодно. Мої кеди постійно були мокрими, але я говорила собі: "Не варто падати духом. Це чудова команда і фільм. Я впевнена, що з часом ми подружимося, але просто зараз мені хочеться когось убити". Проте такі умови роботи допомогли нам подружитись", – поділилась Анна Кендрік.

Окрім цього, акторка порівняла ці умови зйомок з ув'язненням.

Відчувалося, наче ми разом пережили якусь подію, що може травмувати психіку. Як люди, які разом були в ув'язненні чи полоні, а тепер пов'язані на все життя, – додала вона.



Анна Кендрік та Крістен Стюарт у "Сутінках" / Фото IMDb

Що відомо про фільм "Сутінки"

Фентезійна сага вперше вийшла на екран у 2008 році. Сюжет кінострічки створили на основі книги Стефені Маєр.

"Сутінки" розповіли історію 17-річної американки Белли, яка переїжджає жити до батька. У школі вона знайомиться із загадковим однокласником Едвардом, який виявляється вампіром. Однак на людей його родина не нападає, а харчується тільки звіриною. Кохання дівчини виявилось взаємним, тому на пару очікувало чимало випробувань.

Загалом автори проєкту створили 4 фільми, які виходили до 2011 року. Головні ролі виконали Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон та Тейлор Лотнер.

Дивіться трейлер до фільму "Сутінки": відео

Цікаво, що слова Анни Кендрік про особливий зв'язок усіх акторів можна підтвердити і цікавим фактом. Після зйомок головні зірки саги Крістен Стюарт та Роберт Паттінсон закрутили роман. Однак стосунки не мали продовження, оскільки дівчина зрозуміла, що належить до ЛГБТ-спільноти.