Акторка Джеймі Кінг розлучається з чоловіком та побоюється насильства з його боку

Зірка фільму "Місто гріхів" розлучається з чоловіком-режисером Кайлом Ньюманом після 12 років шлюбу. Джеймі Кінг подала позов до суду Лос-Анджелеса вчора, 18 травня. Акторка вимагає, аби екскоханий не наближався до неї, адже побоюється насильства з його боку.

Про розрив чергової голлівудської пари інформує видання People. Ініціатором розлучення стала 41-річна американська акторка та модель Джеймі Кінг. Попри 12 років шлюбу їхнє розставання не зовсім мирне, адже зірка подала заяву до суду про заборону чоловіку Кайлу Ньюману наближатися до неї.

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Інсайдери зазначають, що таке клопотання пов'язане з тим, що Джеймі Кінг боїться насильницьких дій від 44-річного режисера. Зазначимо, що подружжя виховує двох синів – 6-річного Джеймса та 4-річного Лео.

Раніше у пресі з'явилися новини про те, що пара не носить обручки, а під час карантину живе окремо: акторка – у Каліфорнії, а режисер – у Пенсільванії з дітьми. Припускають, що саме розлука з синами повпливала на прагнення Джеймі Кінг швидко розірвати стосунки з чоловіком та забрати нащадків до себе. Проте боротьба за опіку над дітьми лише попереду.

Джеймі Кінг та Кайл Ньюман познайомилися на знімальному майданчику стрічки "Фанати", режисером якої виступив чоловік. Пара одружилася 2007 року в розкішній садибі в Лос-Анджелесі. Слід зазначити, що на появу синів закохані чекали довго: кілька разів вагітність акторки завершувалася викиднем.