Колишній бойфренд англійської акторки Елізабет Герлі вчинив самогубство. Мільйонер, відомий сценарист та продюсер Стів Бінг викинувся з вікна квартири, яка розташована на 27 поверсі. Приголомшена Елізабет відреагувала на смерть батька свого сина.

Зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі пост скорботи та поділилася серією спільних архівних знімків з екскоханим, від якого виховує сина Деміана.

До теми Колишній бойфренд акторки Елізабет Герлі скоїв самогубство

Реакція Елізабет Герлі на смерть Стіва Бінга

55-річний продюсер вистрибнув з вікна власної квартири в Каліфорнії. Шансів вижити у нього не було. Від отриманих травм Стів пішов з життя на місці інциденту. Елізабет дуже засмучена через цей трагічний випадок.

Я дуже засмучена тим, що Стіва більше немає з нами. Це жахливий кінець. Час, який ми провели разом, був дуже щасливим. Я публікую ці фотографії, бо, незважаючи на те, що ми пережили непрості часи, це хороші і чудові спогади про милу, добру людину,

– написала знаменитість.

Також Герлі зазначила, що протягом року вона дуже зблизилася зі Стівом. Акторка пригадала, що останній раз бачилася з Бінгом на дні народженні сина. Деміану 4 квітня виповнилося 18 років.

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Реакція Деміана Герлі на смерть батька

Деміан подякував усім за співчуття та підтримку, поширивши відповідний допис у мережі: "Від щирого серця хочу подякувати всім, хто підтримав нас після цієї жахливої новини. Я намагаюся відповісти якомога більшій кількості людей, але, будь ласка, знайте, що я завжди пам'ятатиму вашу доброту. Це дуже дивний час, який збиває зі шляху, і я безмежно вдячний за те, що мене оточує моя надзвичайна сім'я і друзі".