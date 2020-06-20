58-річна американська акторка Гізер Локлір отримала пропозицію від бойфренда Кріса Гейссера, стосунки з яким були сповнені численними розривами. Заручини закоханих відбулися наприкінці квітня, коли пара відзначила рік тверезості зірки.

Одруження зірки популярного серіалу 90-х "Район Мелроуз" підтверджує видання People. Напередодні папараці заскочили Гізер Локлір з каблучкою з діамантом на безіменному пальці, а днями близькі друзі зірки підтвердили чутки про заручини.

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Як запевняють інсайдери, акторка отримала пропозицію від бойфренда наприкінці квітня на першу річницю подолання залежності від алкоголю, яка стала приводом її скандальної репутації. Близькі зірки та 22-річна донька-модель Ава підтримали її рішення зав'язати шлюб попри те, що кілька років тому через численні конфлікти та суперечки з коханим вона опинилася у в'язниці.

"Вони по-справжньому щасливі разом", – наголошують близькі пари.

Що відомо про стосунки Гізер Локлір з нареченим?

Історія кохання майбутнього подружжя розпочалася ще в шкільні роки, проте серйозні стосунки вони зав'язали лише 2017 року. Проте їхні стосунки були сповнені сварок, одна з яких завершилася ув'язненням та судовою тяганиною для Гізер Локлір. Вона завдала Крісу Гейссеру тілесних ушкоджень й побила правоохоронців. Їй вдалося уникнути ув'язнення після внесення застави в розмірі 20 тисяч доларів.

Гізер Локлір з 2008 року лікувала алкогольну та наркотичну залежності в реабілітаційних центрах, проте ці спроби були марними. Її неодноразово тримали під вартою через агресивну поведінку та напади на правоохоронців й медиків, а минулого року вона ледь не закінчила життя самогубством.