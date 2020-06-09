Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська видалила свою легендарну родимку на обличчі, яка протягом всієї кар'єри була її родзинкою.

Ольга разом із чоловіком Віталієм Борисюком вирішили провести вихідні на пляжі. Вони відкрили пляжний сезон і побували на Блакитному озері. Світлинами з поїздки Сумська поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Та прихильники звернули увагу на відсутність родимки на обличчі зірки. Вона заявила, що видалила її.

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Ольга Сумська видалила родимку на обличчі

На обличчі знаменитості більше немає родимки, яка протягом її творчої кар'єри була невід'ємною частиною образу, справжньою родзинкою. Це помітила одна із шанувальниць і запитала Ольгу в коментарях, чи вона видалила родимку. Знаменитість відповіла ствердно, проте причину такого вчинку не зазвала.



Ольга Сумська зізналася, що видалила родимку / Скріншот / Instagram / @olgasumska

Прихильники припускають, що акторка зробила це у цілях безпеки.



Ольга Сумська видалила родимку / Instagram / @olgasumska

Також підписники зауважили, що після такого може залишитися шрам. Та Ольга заспокоїла їх і зазначила, що шрам може бути, якщо родимка маленька, а коли вона більша – з часом він зникає.