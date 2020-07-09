Акторка серіалу "Хор" Ная Рівера загадково зникла під час відпочинку на катері
33-річна акторка Ная Рівера пропала безвісти. Сталось це під час її відпочинку на катері разом з 4-річним сином. Рятувальники виявили на судні тільки хлопчика, а от Наю Ріверу ще досі шукають.
Як повідомляє Just Jared, Ная Рівера орендувала катер напередодні свого загадкового зникнення. Акторка вирішила влаштувати для сина Джозі мандрівку озером та пікнік в парку Каліфорнії. Однак вже за три години після того, як Ная Рівера з сином вирушили кататись на катері, судно знайшли рятувальники.
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На борту перебував тільки 4-річний Джозі, який розповів правоохоронцям, що вони пішли купатись із зірковою матусею. На хлопчику був рятувальний жилет, тому він зміг вибратись на катер, а от Ная Рівера зникла безвісти. Деталей інциденту поки не розголошують, на озері вже працюють водолази, які шукають тіло актриси. Окрім цього, весь берег обстежують рятувальники з безпілотниками.
Вже в перші години рятувальної операції авто Наї Рівери знайшли на стоянці для паркування. Всередині машини виявили сумку зірки серіалу "Хор" з усіма платіжними картками. Тому правоохоронці припустили, що Ная Рівера втопилась під час плавання. Однак офіційно ці здогадки підтвердять, коли знайдуть тіло актриси.
Що відомо про Наю Ріверу
33-річна Ная Рівера тільки починала свою кар'єру в Голлівуді. Вона грала другорядні ролі та з'явилась у популярному серіалі "Хор". Ефектна брюнетка постала в образі Саманти Лопес, яка виступала у складі групи підтримки бейсбольної команди школи. Спершу героїня Наї Рівери була другорядним персонажем, однак завдяки талановитій грі зірки стала однією з ключових в останніх сезонах стрічки.
Щодо особистого життя, Ная Рівера зустрічалась з Раяном Дорсі. Ці стосунки зірка серіалу "Хор" завершила у 2018 році. Спільний син пари залишився жити з Наєю Ріверою.
У мережі Ная Рівера неодноразово показувала, як добре плаває. Зірка "Хору" часто відпочивала на озері чи в басейні, де залюбки робила знімки зі своїм сином. Тому що сталось з актрисою – достеменно невідомо.