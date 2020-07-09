Акторка серіалу "Хор" Ная Рівера загадково зникла під час відпочинку на катері

33-річна акторка Ная Рівера пропала безвісти. Сталось це під час її відпочинку на катері разом з 4-річним сином. Рятувальники виявили на судні тільки хлопчика, а от Наю Ріверу ще досі шукають.

Що сталось із Наєю Ріверою

Як повідомляє Just Jared, Ная Рівера орендувала катер напередодні свого загадкового зникнення. Акторка вирішила влаштувати для сина Джозі мандрівку озером та пікнік в парку Каліфорнії. Однак вже за три години після того, як Ная Рівера з сином вирушили кататись на катері, судно знайшли рятувальники.

Читайте також Помер Енніо Морріконе – оскароносний італійський композитор

На борту перебував тільки 4-річний Джозі, який розповів правоохоронцям, що вони пішли купатись із зірковою матусею. На хлопчику був рятувальний жилет, тому він зміг вибратись на катер, а от Ная Рівера зникла безвісти. Деталей інциденту поки не розголошують, на озері вже працюють водолази, які шукають тіло актриси. Окрім цього, весь берег обстежують рятувальники з безпілотниками.

Вже в перші години рятувальної операції авто Наї Рівери знайшли на стоянці для паркування. Всередині машини виявили сумку зірки серіалу "Хор" з усіма платіжними картками. Тому правоохоронці припустили, що Ная Рівера втопилась під час плавання. Однак офіційно ці здогадки підтвердять, коли знайдуть тіло актриси.

Що відомо про Наю Ріверу

33-річна Ная Рівера тільки починала свою кар'єру в Голлівуді. Вона грала другорядні ролі та з'явилась у популярному серіалі "Хор". Ефектна брюнетка постала в образі Саманти Лопес, яка виступала у складі групи підтримки бейсбольної команди школи. Спершу героїня Наї Рівери була другорядним персонажем, однак завдяки талановитій грі зірки стала однією з ключових в останніх сезонах стрічки.

Щодо особистого життя, Ная Рівера зустрічалась з Раяном Дорсі. Ці стосунки зірка серіалу "Хор" завершила у 2018 році. Спільний син пари залишився жити з Наєю Ріверою.

У мережі Ная Рівера неодноразово показувала, як добре плаває. Зірка "Хору" часто відпочивала на озері чи в басейні, де залюбки робила знімки зі своїм сином. Тому що сталось з актрисою – достеменно невідомо.