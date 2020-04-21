Акторка Алісія Сільверстоун розповіла, як фільм про Бетмена ледь не зруйнував її кар'єру
Фільми про супергероїв мають шалену популярність серед кіноманів. Однак у 90-ті роки, коли Голлівуд тільки намагався створити бездоганну картинку та ввести ефектну графіку, не всі актори отримували славу після зйомок. Так, Алісія Сільверстоун розповіла про глузування після виходу фільму "Бетмен і Робін".
У відвертому інтерв'ю журналістам The Guardian акторка розповіла, що кінострічка "Бетмен і Робін" (Batman & Robin) мала принести їй чималу славу і популярність. І розмови про цю роль і справді були, однак не такі, як очікувала Алісія Сільверстоун. На телешоу відверто глузували з фігури акторки, яка у супергеройському фільмі постала в спеціальному костюмі з металевими вставками. Всі допитувались розмір її бюсту, адже саме ця інтимна деталь образу найбільше привертала увагу.
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"Вони сміялися з моєї фігури. Було прикро, але я знала, що всі ці люди помиляються у своїх оцінках. Мене не бентежили їхні коментарі, тому що знала, що сміятися з чужого тіла – неправильно", – зазначила акторка.
"Бетмен і Робін": офіційний постер / The Guardian
У 1997 році Алісія Сільверстоун отримала "Золоту малину" у номінації "Найгірша акторка другого плану". Сама зірка, яка потерпала від глузувань, ще довго не могла повернутись до роботи в Голлівуді. І тільки роль в театральній п'єсі допомогла Алісії Сільверстоун не втратити кар'єру.
"Моя фігура залишилася колишньою, як і справа, що я любила. Просто мені потрібно було знайти спосіб залишитися актрисою, що я і зробила", – додала вона.
Алісія Сільверстоун знялась у десятках успішних кінострічок. Зокрема, акторку можна побачити у кінострічках "Вбити священного оленя", "Салон краси", "Вампірки", "Розлучення з хвостом", "Гірше не буває", "Королівська кобра", "Клуб "50 відтінків сірого", "Громобій", "Щоденник поганої матусі", "Ігри богів".
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