Акторка Ана де Армас закохалась у Бена Аффлека, – ЗМІ

Поки весь світ намагається не нудьгувати на карантині, голлівудська пара Ана де Армас та Бен Аффлек щасливо проводять будні разом. Інсайдери стверджують, що їхні почуття перейшли на новий рівень, а знаменита красуня закохалась у значно старшого бойфренда.

Як вони розповіли британському таблоїду The Daily Mail, 31-річна Ана де Армас та 47-річний Бен Аффлек наразі перебувають на карантині в Лос-Анджелесі. Пара оселилась у маєтку голлівудського актора та насолоджується спілкуванням один з одним.

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Ана дуже щаслива з Беном. Вона любить проводити час з ним, між ними є хімія, і їм весело разом,

– розповів інсайдер.

Після зустрічі з Аною де Армас Бен Аффлек суттєво змінився. Він більше не виглядає як людина з алкозалежністю та, здається, веде здоровий спосіб життя. Актори залюбки гуляють вулицями Лос-Анджелеса із горнятком кави.

За словами інсайдера, колишня дружина Аффлека Дженніфер Гарнер схвалює вибір його обраниці. Сама акторка вже давно не має почуттів до нього, тому рада, що Бен налагодив особисте життя.

"Джен давно не відчуває до Бена романтичних почуттів. Вона вважає його своїм другом і добрим батьком для їхніх дітей, поважає його. У неї все добре в особистому житті, Джен підтримує Бена і щаслива за нього і його нові стосунки", – додав інсайдер з близького оточення Аффлека.

Як відомо, Бен та Ана познайомились на зйомках кінострічки "Глибока вода". Пара спершу приховувала свої почуття, відтак навіть колеги по знімальному майданчику не підозрювали, що актори закрутили роман. Згодом Бен Аффлек та Ана де Армас поїхали на відпочинок до Куби та Коста-Рико, де їх помітили папараці.

Самі актори поки не коментують чуток ЗМІ, однак щоразу з'являються на прогулянках разом. А от інсайдери не припиняють говорити, що стосунки в Бена та Ани серйозні та можуть закінчитись шлюбом.