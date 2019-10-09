Акторка Анастасія Заворотнюк потрапила до реабілітаційної клініки з парезом, – ЗМІ

Російська акторка Анастасія Заворотнюк попри невтішні прогнози медиків продовжує лікування. Наразі зірку серіалу "Моя прекрасна няня" госпіталізували у реабілітаційній клініці. У акторки виявлено парез правої частини тіла.

Як йдеться в повідомленні телеграм-каналу Mash, стан Анастасії Заворотнюк залишається вкрай важким. Родичі акторки перевели її з Європейського медичного центру до реабілітаційної клініки, яка спеціалізується на відновленні важкохворих пацієнтів.

До теми: Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Журналісти довідались від інсайдерів, що в 48-річної Анастасії Заворотнюк виявили парез – параліч правої руки. Знаменита росіянка вже почала процедури, які допомагають їй відновити рух кінцівки. Водночас Анастасія Заворотнюк не може самостійно пересуватись, а вправи у воді вона виконує тільки за допомогою медсестер.

Анастасія Заворотнюк продовжила лікування в реабілітаційній клініці... Через захворювання в актриси розвинувся парез правої частини тіла, паралізована права рука. Зараз Заворотнюк не може самостійно пересуватися. Для відновлення їй проводять заняття в залі ерготерапії і влаштовують спеціальні водні процедури,

– йдеться в повідомленні.

Окрім цього, стало відомо, що родичі Анастасії Заворотнюк не покидають її одну в клініці. Чоловік та мама акторки почергово наглядають за нею. Водночас клініку, в якій перебуває Анастасія Заворотнюк, посилено охороняють, а біля шпиталю чергує карета швидкої допомоги.

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк

Ще в серпні 2019 року усі вітчизняні та російські ЗМІ заявили, що у 48-річної акторки Анастасії Заворотнюк діагностували рак мозку. Ймовірною причиною недуги назвали ін'єкції краси, для виготовлення яких використовували стовбурові клітини. Тоді історію Анастасії Заворотнюк порівняли із Жанною Фріске, яка теж мала таку процедуру та почала лікування раку мозку одразу після народження сина.



Окрім цього, інсайдери стверджували, що Анастасія Заворотнюк незадовго до госпіталізації скаржилась на сильний головний біль, після чого раптово покинула свій елітний маєток. Акторка звернулась за допомогою до лікарів Німеччини та Польщі, однак стан її здоров'я погіршився. За неофіційними даними, саме хірургічне втручання (трепанація черепа) призвело до критичного стану Анастасії Заворотнюк.



Упродовж місяця зірка серіалу "Моя прекрасна няня" перебувала у Європейському медичному центрі, що в Москві. Через бажання журналістів потрапити до шпиталю та отримати ексклюзивні фото Анастасії Заворотнюк, охорону клініки посилили. Тоді ж у ЗМІ з'явилась інформація про те, що акторка впала у глибоку кому, а лікарі припускають, що їй залишилось жити всього кілька днів. Родичі та представники знаменитості відмовлялись коментувати резонансні новини про її недугу. Тільки днями менеджер акторки спростував інформацію про її смерть та закликав журналістів не спекулювати на цій темі.