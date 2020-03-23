Акторка Барбара Брильська бореться з онкологією

Легендарна зірка радянського фільму "Іронія долі, або З легким паром" бореться з онкологією. За інформацією ЗМІ, у 78-річної польської акторки діагностували рак язика.

Як зазначає видання Starhit, акторка не розповідає нікому про свою хворобу та не афішує про свій стан здоров’я.

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Журналісти зателефонували Барбарі Брильській і на запитання про онкологію вона відповіла досить спокійно.

Ну і що? Не буду говорити про неї. Нехай краще шанувальники побажають мені здоров'я! Лікарі кажуть, все буде добре. Потрібен тільки час,

– сказала Брильська.

Акторка також розповіла, як поводить себе під час пандемії коронавірусу.

"З дому я не виходжу. Всі сидять там, тим більше люди старшого покоління. До мене приїжджає син, допомагає в сімейних справах, а я займаюся своєю кішкою", – розповіла акторка.



Барбара Брильська

Відомо, що зірка радянського кіно проживає у Варшаві. Її улюблене місце для відпочинку – дача в селі Гульчево, яке розташоване в 80 кілометрах від столиці. За словами актриси, вона обожнює проводити час на природі. Втім зараз самоізолювалася і не покидає дім без особливих потреб, адже перебуває у групі ризику захворювання коронавірусом.

Що відомо про Барбару Брильську

Барбара Брильська – польська акторка театру та кіно. Популярність здобула завдяки ролі Наді Шевельової – незаміжньої 34-річної вчительки російської мови і літератури. Новорічна кінокомедія "Іронія долі, або З легким паром" зробила акторку неабияк популярною в радянському просторі.

Велику славу Брильська здобула і в своїй рідній країні. Польські режисери готували для неї головні ролі, тож її фільмографія досить велика.

Барбара Брильска була тричі заміжньою. Третій чоловік акторки Людвіг Космаль став третім чоловіком акторки та батьком її двох дітей. Подружжя дало дітям власні імена. Старшу доньку назвали Барбарою, а коли через 9 років з'явився син – назвали Людвігом. Через 18 років подружнього життя вони розлучилися.

Найбільша трагедія в житті Брильскої, сталася тоді, коли у 20-річному віці загинула в автокатастрофі її донька. Це настільки зламало акторку, що вона думала навіть про суїцид.

Зараз Брильська рідко з’являється на екранах, а увесь вільний час приділяє своїм онукам Шимону та Якубу. У 2017 році лікарі виявили в акторки на лиці пухлину, втім акторка перенесла успішну операцію і швидко відновилася.