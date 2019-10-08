Акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко вперше прокоментувала чутки про роман з Дмитром Дікусаром

Після старту розважального шоу "Танці з зірками 2019" чимало прихильників запідозрили, що між акторкою "Дизель Шоу" Вікторією Булітко та її партнером Дмитром Дікусаром є романтичні стосунки. Зірка вирішила прокоментувати чутки, які заполонили мережу.

Як Вікторія Булітко відверто зізналась у програмі "Зірковий шлях", вона і справді має романтичні стосунки, якими дорожить. Однак обранцем акторки є не танцівник і хореограф Дмитро Дікусар. Наразі Вікторія Булітко не розсекречує ім'я свого коханого, оберігаючи свої стосунки від зайвої уваги вітчизняних ЗМІ.

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Окрім цього, учасниця шоу "Танці з зірками 2019" вирішила лаконічно прокоментувати чуттєві постановки, які вона виконує з партнером. За словами Вікторії Булітко, її "роман" із Дікусаром можна побачити тільки на паркеті.

У нас є роман, але тільки на паркеті, виключно на шоу. Так, я, так би мовити, не одинока. Тому можуть всі розслабитись, навіть Дікусар,

– розповіла з гумором Вікторія Булітко.

Чутки про романтичні стосунки акторки "Дизель Шоу" та хореографа спалахнули після перших же ефірів "Танців з зірками 2019". Пара демонструвала на паркеті особливу ніжність та проводила багато часу на репетиціях. Водночас у відеощоденнику Вікторія Булітко не припиняла захоплюватись своїм партнером, зізнаючись, що їй дуже пощастило з Дмитром Дікусаром.

"Наше з Дмитром танго. Я переживаю перед кожним ефіром, але сьогодні – особливо. Адже танго – улюблений танець Діми. І мені дуже-дуже хотілося станцювати його ідеально! А ще я хотіла бути по-справжньому сексуальною та жіночною. У прямому ефірі я віддалась музиці, пристрасті і... ось, що вийшло", – досить романтично прокоментувала одну з постановок Вікторія Булітко.

Ще більшу увагу прихильників проєкту привернула їхня спільна поїздка до Грузії. Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар відправились на відпочинок наприкінці серпня, після дебютного ефіру "Танці з зірками 2019". Саме там знаменитості не тільки насолоджувались розкішними краєвидами, але й тренувались.