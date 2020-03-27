Акторка Джессіка Честейн таємно стала мамою вдруге

43-річна американська акторка здійснила родинну прогулянку в Санта-Моніці. Поряд з Джессікою Честейн був чоловік Джан Лука, однорічна донька Джульєтта та новонароджене маля, появу на світ якого зіркова матуся приховала.

Як повідомляє видання Page Six, подружжя 43-річної Джессіки Честейн та 38-річного Джана Лука відтепер виховує двох нащадків. Перша дитина пари з'явилася на світ від сурогатної матері у листопаді 2018 року, а друге поповнення у родині батьки вирішили не афішувати.

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Про народження другої дитини стало відомо після сімейної прогулянки у місті Санта-Моніка в Каліфорнії. Незважаючи на пандемію коронавірусу та карантинний режим, Джессіка Честейн разом з чоловіком та нащадками здійснила спільний вихід на набережній. Джан Лука віз у візочку старшу доньку Джульєтту, а молода мама у слінгу притиснула до грудей новонароджену крихітку.

Для виходу родина обрала зручний буденний одяг. Як запевняють очевидці, подружжя перебувало у гарному гуморі: "Вони по-справжньому насолоджувалися. Здавалося, немовля весь час міцно спало".



Джессіка Честейн стала мамою вдруге / Фото: Page Six