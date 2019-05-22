Акторка Ель Феннінг повторила образ 1940-их: приголомшливі фото

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Ель Феннінг на Каннському кінофестивалі
Ель Феннінг на Каннському кінофестивалі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Ель Феннінг, відома завдяки кінострічкам "Малефісента" та "За мрією", зуміла вразити всіх учасників Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці вона постала у розкішному ретро-образі, який був трендовим у 1940-их.

Всього 4 дні залишились до закриття однієї з найгучніших подій року – Каннського кінофестивалю. Та поки червона доріжка ще встановлена, голлівудські зірки поспішають на ній покрасуватись. Таку нагоду не упустила й 21-річна Ель Феннінг.

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Акторка прийшла на презентацію спекотної новинки літа – фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". І хоч Ель Феннінг не брала участь у зйомках кінострічки, однак прийшла підтримати своїх колег Марко Роббі, Леонардо Ді Капріо та Бреда Пітта, які виконали головні ролі. 

Проте не тільки поява акторки на Каннському кінофестивалі привернула увагу журналістів, але і її ефектний ретро-образ. Перед камерами Ель Феннінг постала у пишній темній спідниці, яку доповнила напівпрозорою блузкою та корсетом. Вбрання від Dior голлівудська красуня доповнила стильним капелюшком, який і зробив елегантний образ в стилі 1940-их. 

Окрім цього, стилісти Ель Феннінг звернули велику увагу на її взуття. До ретро-образу вони підібрали туфлі на підборах з перев'язаними смужками. Укладка волосся та макіяж зі стрілками довершили look чарівної Ель, яка наче повернулась із минулого. 

Акторка Ель Феннінг
Акторка Ель Феннінг / Getty Images

Ель Феннінг в канна
Ель Феннінг в Каннах / Getty Images

А ось так виглядали красуні у 40-их роках ХХ століття, які ретельно стежили за можними тенденціями. 

Стиль 1940-их років
Стиль 1940-их років / Style Insider

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Каннський кінофестиваль
Джерело: LifeStyle 24
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