Акторка Елізабет Бенкс постала на вечірці Оскару-2020 у сукні, яку одягала 16 років тому: фото

У ніч на 10 лютого в Голлівуді відбулася церемонія нагородження преміями Оскар-2020. Видатних зірок сучасності зібрала вечірка Vanity Fair, яка пройшла після офіційної частини премії. Під спалахами камер знаменитості демонстрували розкішні вбрання, проте акторка Елізабет Бенкс вирішила вразити публіку по-іншому.

Провідні голлівудські знаменитості ретельно готувалися до найгучнішої події на теренах світового кінематографу, обираючи найбільш вишукані вбрання від іменитих модних будинків. Зірка комедійного бойовика "Ангели Чарлі" обрала досить неординарний спосіб вирізнитися на вечірці Vanity Fair.

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У свої 46-років Елізабет Бенкс доводить, що їй під силу зберегти свою молодість та стрункість. Адже для найочікуванішого виходу сезону нагород на теренах Голлівуду вона обрала сукню, у якій постала на церемонії 16 років тому. Акторка з'явилася в елегантній червоній сукні американського бренду Badgley Mischka на тонких бретельках та екстримально відвертим декольте, яке прикрасила довгим ланцюжком з камінням і перлами.

Як запевнила сама Елізабет Бенкс, у такому вчинку потужний екологічний підтекст. В епоху, коли весь світ в один голос говорить про природні катаклізми та глобальні кліматичні зміни, знаменитість вирішила публічно підтримати ідею раціонального споживання. Її ініціативу допомогли втілити в життя фонди Red Carpet Advocacy, який допомагає зіркам відстоювати важливі суспільні проблеми, та Інститут нових стандартів, який сприяє тому, щоб сучасні бренди ставали більш стійкими.

Вона чудова і личить мені… То чому ж не одягти її знову?! Пишаюся тим, що обрала свою сукню Badgley Mischka, яку я вперше одягала на вечірку Vanity Fair Oscars в 2004 році, щоб донести до світової громадськості важливість усвідомленості в моді та консюмеризмі,

– зазначила акторка на особистій сторінці в інстаграмі.

Варто зазначити, що зробила вибір на користь планети на престижних заходах не лише Елізабет Бенкс. Раніше володар найкращої чоловічої ролі премії Оскар-2020 Хоакін Фенікс заявив, що на всіх червоних доріжках цього сезону не буде змінювати свого костюма. Знаменитий актор постав у чорному костюмі атласними лацканами від британського бренду Stella McCartney.