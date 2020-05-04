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Акторка Ембер Герд розповіла про смерть матері

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Ембер Герд втратила маму
Ембер Герд втратила маму / Instagram / @amberheard

Голлівудська акторка Ембер Герд переживає нелегкі часи. Її судова тяганина з колишнім чоловіком Джонні Деппом продовжується. Днями ж зірка ще й втратила маму.

Про це Ембер Герд розповіла прихильникам в інстаграм. Акторка вирішила не вдаватись у деталі, зазначивши тільки, що не може оговтатись від новини про смерть Пейдж Герд. За словами Ембер, вона завжди отримувала шалену підтримку від матері та не знає, як жити без цього. 

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"Моє серце розбите і спустошене через смерть мами, Пейдж Герд. Вона покинула нас занадто рано, залишивши тільки прекрасні спогади… Важко собі уявити, а ще важче сказати, але мені по-справжньому пощастило бути її дочкою і отримувати її тепло, яке вона мені віддавала майже 34 роки", – розповіла Ембер Герд. 

До допису акторка додала архівні фото з мамою, які встигли розчулити мережу. Колеги, зіркові друзі та прихильники Ембер Герд засипали сторінку акторки словами співчуття.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Amber Heard (@amberheard)

Цікаво, що Пейдж Герд співчувала Джонні Деппу щодо його скандального розлучення з Ембер. Як тільки вийшла постанова суду, згідно з якою актор не міг наближатись до колишньої обраниці, її мама написала зятю листа. У зверненні Пейдж підтримала чоловіка та пояснила наміри Ембер. Наприкінці листа вона додала: "Я люблю тебе, синку". 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд Втрати Ембер Герд LifeStyle
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