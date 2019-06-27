Акторка Емма Стоун серйозно травмувалась під час концерту Spice Girls

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Емма Стоун травмувала плече
Емма Стоун травмувала плече / www.gettyimages.com

Оскароносна Емма Стоун, як виявилось, є запеклою прихильницею гурту Spice Girls. Під час їхнього концерту зірка впала та зламала собі плече.

Як повідомляє The Sun, 30-річна Емма Стоун пішла на концерт улюбленого гурту разом зі своїм бойфрендом – кінорежисером Дейвом Маккарі. Щоб краще бачити сцену та артисток, зірка вирішила вилізти на плечі своєму коханому. Однак під запальні ритми Емма Стоун не втрималась і впала на землю, зламавши собі плече. 

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Вона – віддана фанатка Spice Girls. Емма бурхливо веселилася на концерті, сидячи на плечах свого бойфренда, як раптом несподівано впала. Спочатку думали, що це просто звичайне падіння, але тепер очевидний перелом. Їй необхідно бути у чудовій фізичній формі для ролі, тому що вона передбачає гонитву за собаками,
– розповів інсайдер. 

Йдеться про зйомки нового фільму "Стервелла", який є продовженням знаменитої історії "101 далматинець". Емма Стоун, яка має головну роль у кінострічці, не зможе вчасно приступити до роботи, оскільки на відновлення здоров'я їй знадобиться 2 місяці лікування. 

Наразі кадрів із падінням Емми Стоун у мережі немає, однак на офіційній сторінці Spice Girls з'явилось фото, на якому видно травмовану акторку. 

Травмована Емма Стоун
Травмована Емма Стоун / Instagram / @spicegirls

Емма Стоун після концерту
Емма Стоун після концерту / Instagram / @spicegirls

Хто такі Spice Girls?
Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Емми Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.

Spice Girls возз'єдналися для туру, який відгримить влітку 2019 року. Колектив вийшов на сцену без Вікторії Бекхем, яка вирішила не відновлювати свою вокальну кар'єру та тільки побажала колегам успіху. Попри всі перешкоди, чимало скандалів та госпіталізацію співачки Мел Бі через проблеми із зором, британський поп-гурт Spice Girls таки дав свій перший концерт.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Лікування Spice Girls Голлівуд
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