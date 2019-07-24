Акторка Енн Гетевей вдруге стане мамою: чарівне фото зірки

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Енн Гетевей вдруге вагітна
Енн Гетевей вдруге вагітна / Instagram / @annehathaway

Голлівудська акторка Енн Гетевей та її чоловік Адам Шульман готуються до поповнення в сім'ї. Подружжя невдовзі вдруге стане батьками.

Про це голлівудська акторка сповістила на своїй офіційній сторінці в Instagram. Енн Гетевей опублікувала чорно-біле селфі, на якому постала з округлим животом. Своє відображення вагітна акторка зробила у дзеркалі, вбравши коротку сукню. 

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Це не для фільму. Ну, а якщо відкинути жарти, то хочу сказати всім, хто пройшов через пекло невдалих спроб завагітніти і через безпліддя, що жоден з моїх шляхів стати мамою не був легким,
– зізналась Енн Гетевей. 

Згідно із фото, 36-річна акторка перебуває на останніх місяцях вагітності. Наразі представники зірки не дають коментарів журналістам, лише підтверджуючи факт вагітності Енн Гетевей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anne Hathaway (@annehathaway)

Хто така Енн Гетевей?Голлівудська акторка, яка дебютувала на телеекранах у 1999 році у серіалі "Будь собою". Світову славу Енн Гетевей принесла інша кінострічка – романтична комедія "Щоденник принцеси" (The Princess Diaries). Окрім цього, зірка зіграла головні ролі у популярних фільмах: "Море спокус" (Serenity), "Аліса в Країні Чудес" (Alice in Wonderland), "Рейчел виходить заміж" (Rachel Getting Married), "Кохання та інші ліки" (Love & Other Drugs), "Один день" (One Day), "Інтерстеллар" (Interstellar), "Стажер (The Intern). У 36 років Енн Гетевей може похизуватись значними успіхами, адже вона є володаркою популярних премій, зокрема, Оскар та Золотий глобус.

Щодо особистого життя, то Енн Гетевей у 2012 році вийшла заміж за популярного актора Адама Шульмана. 24 березня 2016 року у голлівудського подружжя народився син, якого закохані назвали Джонатаном Роуз Бенксом. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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