Акторка Енн Хетевей повністю відмовилась від алкоголю до 2036 року: несподівана причина

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Енн Хетевей выдмовилась выд алкоголю
Енн Хетевей выдмовилась выд алкоголю / Instagram / @annehathaway

Голлівудська акторка Енн Хетевей вирішила повністю відмовитись від алкогольних напоїв. Знаменитість встановила обмежувальний термін до 2036 року.

Про це Енн Хетевей розповіла у шоу Еллен Дедженерес, передає Harper's Bazaar. Голлівудська зірка вже кілька місяців не вживає напоїв, які містять алкоголь. Такої заборони акторка буде дотримуватись ще 18 років. 

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За словами телезірки, на таке радикальне рішення її мотивував 2-річний син Джонатан. Енн Хетевей заявила, що її нащадок не повинен бачити маму, яка страждає від похмілля. 

Я не п'ю алкоголь з жовтня. Упродовж 18 років не питиму, поки мій син живе в моєму домі. Просто мені не зовсім подобається, якою я буваю, а він входить у вік, коли я йому справді весь час потрібна вранці,
– пояснила Енн Хетевей. 

Акторка пригадала той переломний момент, коли остаточно вирішила вести табу на алкоголь. Зірка відвозила свого сина до садочка. І хоч не вона була за кермом автомобіля, той стан, в якому Енн була поряд з дитиною, їй не сподобався.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anne Hathaway (@annehathaway)

Енн Хетевей вирішила не приховувати алкоісторій. Зірка зізналась, що свого часу провела весь вечір з актором Меттью МакКонахі та його дружиною Каміллою. Після вечірки знаменитість пішла на зустріч з режисером, де ледь стояла на ногах. 

"Ми пили всю ніч, після чого я мала йти на зустріч зі Стівеном Найтом, нашим режисером. Наступного дня я була жахлива. Стояла із одним розплющеним оком і намагалася переконати його в чомусь відносно мого персонажа. І зрештою сказала: "Слухайте, маю зізнатися. У мене – похмілля." А він: "О, справді? А я би не помітив." За два дні в нас була чергова зустріч, я прийшла, і він такий: "О, а тепер бачу", – додала Енн Хетевей. 

Теги: LifeStyle Голлівуд Алкоголь
Джерело: Lifestyle
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