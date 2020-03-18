Акторка Геллі Беррі засвітила пишний бюст: пікантне фото

Оскароносна американська зірка Геллі Беррі у свої 53 роки може похизуватися бездоганним тілом та спокусливими формами. На сторінках соціальних мереж акторка досить рідко публікує спокусливі карди, проте саме таким знімком вирішила відзначити 6 мільйонів підписників в інстаграмі.

Варто зазначити, що у період пандемії коронавірусу на вимушеному карантині опинилися й голлівудські зірки. Можливо, саме тому Геллі Беррі вирішила на знак вдячності 6-мільйонній аудиторії поділитися фото не з модної зйомки, а з самоізоляції.

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Так, Геллі Беррі, яка ретельно дбає про свою фізичну форму, не соромиться показувати тіло, хоч і позує в спокусливих образах надзвичайно рідко. Зірка опублікувала чорно-білу світлину в мереживному бюстгальтері, який дозволив їй засвітити пишні груди. Оголені плечі вона прикрила волоссям, а обличчя залишила без макіяжу, демонструючи природну красу.

6 мільйонів підписників! Ви справді найбільш надихаючі та позитивні люди, яких я могла коли-небудь просити,

– зазначила вдячна Геллі Беррі.

Проте акторка також не оминула нагоди нагадати, що сьогодні весь світ переживає складні часи: "Моє серце з тими, хто хворий, і з тими, чиї прибутки постраждали. Я можу лише молитися, щоб все минулося якнайшвидше. Сподіваючись, що всі залишаються чистими, у безпеці та правильно проінформованими".