Акторка Голлі Беррі приголомшила бездоганним пресом після тренування: фото

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Голлі Беррі похизувалась ідеальною фігурою
Голлі Беррі похизувалась ідеальною фігурою / Instagram / @halleberry

Голлівудська зірка Голлі Беррі у 53 роки з легкістю може похизуватись ідеальною фігурою. У мережі акторка часто дає поради своїм прихильникам, як змінити свою фігуру завдяки правильному харчуванню та тренуванням. А днями знаменита американка приголомшила всіх знімком у спортзалі.

Голлі Беррі влаштувала на офіційній інстаграм-сторінці так звані фітнес-п'ятниці. Наприкінці робочого тижня акторка пропонує прихильникам приєднатись до її тренувань та повторити вправи, які радять її тренери. 8 листопада Голлі Беррі займалась у спортзалі під контролем Мубарака Маліка, який довів прес знаменитості до бездоганної рельєфності. 

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Відомо, що акторка посилено тренується для зйомок у новому фільмі з назвою Bruised, що в перекладі означає "у синцях". Наразі автори кінострічки не розсекречують деталей сюжету, однак відомо, що головну роль зіграє саме Голлі Беррі. У мережі вона показала, наскільки готова до зйомок, продемонструвавши ідеальний накачаний прес. 

"Немає нічого кращого, ніж поставити мету і досягнути її. Одна з моїх цілей – підготовка до зйомок Bruised. Рельєфний прес? Я нарешті отримала його. Друзі, ставте свою планку! Яка ваша мета в фітнесі? Підімайте планку вище. Робота буде нелегкою, але результат вартий кожної витраченої секунди", – із захватом поділилась Голлі Беррі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

Голлі Беррі – не єдина голлівудська красуня, яка перед зйомками доводила своє тіло до бездоганних форм. Перед створення фільму "Шахрайки з Волл-Стріт" Дженніфер Лопес щодня проводила час у спортзалі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд
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