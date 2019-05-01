Акторка "Гри престолів" показала, як годує грудьми дочку під час знімання серіалу: фото

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Яра Грейджой
Яра Грейджой / GLOBAL LOOK PRESS

Серіал "Гра престолів" має чи не найбільшу популярність у мережі. Армія шанувальників із захопленням очікує кожну нову серію фінального сезону, а актори розкривають більше цікавих подробиць стосовно знімання популярного серіалу.

Так, акторка Джемма Вілан, яка грає Яру Грейджой у серіалі "Гра престолів", у реальному житті є молодою мамою. На перервах під час знімання артистка годувала малюка грудьми, а відповідне фото стосовно цього опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Як відомо, дочка Джемми з'явилася на світ в кінці 2017 року, а прихильники у мережі жартома поцікавилися, чи це фото не спойлер. Дехто навіть запропонував змінити девіз Грейджоїв з "Що мертве, померти не може" на "Що годують, верещати не може".

"Насолоджуйтеся сьогоднішньою серією, люди! В Яри є важливі новини...", – підписала знімок акторка.


Джемма Вілан / Instagram / @gemwhelan

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Гра престолів Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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