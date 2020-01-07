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Акторка Хлоя Севіньї вперше стане мамою у 45 років

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Акторка Хлоя Севіньї вперше стане мамою у 45 років / www.gettyimages.com

Дедалі більше представників світового шоу-бізнесу доводять те, що ніколи не пізно стати батьками. Так, черговою радісною новиною поділилася акторка Хлоя Севіньї, яка очікує народження первістка у 45 років.

Про це повідомляє видання TMZ,  яке поширило фото вагітної Хлої Севіньї в обтислій сукні, яка підкреслила округлий живіт зірки. Тоді майбутня мама завітала на кінопремію Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорку.

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Як підрахували редактори джерела, акторка зараз на п'ятому місяці вагітності. Батьком первістка Севіньї є галерист Сініша Макович, з яким Хлої зустрічається більше року. 

 

До слова, днями стало відомо про ще одну новоспечену маму. Голлівудська акторка Камерон Діаз народила першу дитину – дівчинку Реддікс – у 47 років. Відомо, що акторці вдалося завагітніти завдяки штучному заплідненню.

"Ми такі щасливі і вдячні почати нове десятиліття з оголошення про народження нашої дочки Реддікс Медден. Вона миттєво підкорила наші серця і поповнила нашу сім'ю", – поділилася із шанувальниками в інстаграмі Камерон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cameron Diaz (@camerondiaz)

 

Що відомо про Хлої Севіньї?Хлої здобула визнання після виходу стрічки "Хлопці не плачуть", де вона зіграла роль коханої головного героя на ім'я Брендон – Лани. Цей фільм приніс популярність Севіньї, декілька нагород і номінацію на "Оскар". Також одним з найяскравіших її картин є фільми "Американський психопат", "Догвілль" і "Бурий кролик".

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Голлівуд
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