Акторка Хлоя Севіньї вперше стане мамою у 45 років

Дедалі більше представників світового шоу-бізнесу доводять те, що ніколи не пізно стати батьками. Так, черговою радісною новиною поділилася акторка Хлоя Севіньї, яка очікує народження первістка у 45 років.

Про це повідомляє видання TMZ, яке поширило фото вагітної Хлої Севіньї в обтислій сукні, яка підкреслила округлий живіт зірки. Тоді майбутня мама завітала на кінопремію Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорку.

Читайте також: 17-річна сестра музиканта Зейна Маліка народила дитину

Як підрахували редактори джерела, акторка зараз на п'ятому місяці вагітності. Батьком первістка Севіньї є галерист Сініша Макович, з яким Хлої зустрічається більше року.

До слова, днями стало відомо про ще одну новоспечену маму. Голлівудська акторка Камерон Діаз народила першу дитину – дівчинку Реддікс – у 47 років. Відомо, що акторці вдалося завагітніти завдяки штучному заплідненню.

"Ми такі щасливі і вдячні почати нове десятиліття з оголошення про народження нашої дочки Реддікс Медден. Вона миттєво підкорила наші серця і поповнила нашу сім'ю", – поділилася із шанувальниками в інстаграмі Камерон.

Що відомо про Хлої Севіньї?Хлої здобула визнання після виходу стрічки "Хлопці не плачуть", де вона зіграла роль коханої головного героя на ім'я Брендон – Лани. Цей фільм приніс популярність Севіньї, декілька нагород і номінацію на "Оскар". Також одним з найяскравіших її картин є фільми "Американський психопат", "Догвілль" і "Бурий кролик".