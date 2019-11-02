Акторка Кара Делевінь і модельєр Олів'є Рустен знялися голими для реклами Balmain (18+)

Відома англійська акторка та супермодель вкотре знялася для провокативної реклами Balmain разом з її головним модельєром Олів'є Рустеном. Для ефектних кадрів зірки погодилися роздягнутися догола.

Ефектні і водночас провокативні кадри зі зйомок нової рекламної кампанії для Balmain модельєр бренду Олів'є Рустен опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Лише з капелюхом: Кара Делевінь знялась топлес для обкладинки Elle UK

27-річна актриса Кара Делевінь вкотре склала йому компанію і погодилася на шалену ідею зйомки французького модельєра. На фото та відео, які він оприлюднив сьогодні, 2 листопада, зірки цілуються, обіймаються оголеними та грають у відому гру "Правда або дія".

У рекламній зйомці Кара Делевінь та Олів'є Рустен – закохана пара, які зустріли один одного у Парижі, і, як наслідок, вони проводять незабутню ніч разом. Наготу "закоханих" на знімках і відео прикриває лише один брендований пакет Balmain. Ймовірно, саме у цьому моменті прихований сенс реклами, однак навряд чи фанати зможуть відвести погляд від оголених Кари та Олів'є.



Кара Делевінь і Олів'є Рустен / Instagram / @olivier_rousteing