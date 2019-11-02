Акторка Кара Делевінь і модельєр Олів'є Рустен знялися голими для реклами Balmain (18+)

383 Читать новость на русском
Кара Делевінь і Олів'є Рустен
Кара Делевінь і Олів'є Рустен / Instagram / @olivier_rousteing

Відома англійська акторка та супермодель вкотре знялася для провокативної реклами Balmain разом з її головним модельєром Олів'є Рустеном. Для ефектних кадрів зірки погодилися роздягнутися догола.

Ефектні і водночас провокативні кадри зі зйомок нової рекламної кампанії для Balmain модельєр бренду Олів'є Рустен опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Лише з капелюхом: Кара Делевінь знялась топлес для обкладинки Elle UK

27-річна актриса Кара Делевінь вкотре склала йому компанію і погодилася на шалену ідею зйомки французького модельєра. На фото та відео, які він оприлюднив сьогодні, 2 листопада, зірки цілуються, обіймаються оголеними та грають у відому гру "Правда або дія".

У рекламній зйомці Кара Делевінь та Олів'є Рустен – закохана пара, які зустріли один одного у Парижі, і, як наслідок, вони проводять незабутню ніч разом. Наготу "закоханих" на знімках і відео прикриває лише один брендований пакет Balmain. Ймовірно, саме у цьому моменті прихований сенс реклами, однак навряд чи фанати зможуть відвести погляд від оголених Кари та Олів'є.

Кара Делевінь і Олів'є Рустен
Кара Делевінь і Олів'є Рустен / Instagram / @olivier_rousteing


Кара Делевінь і Олів'є Рустен / Instagram / @olivier_rousteing

 

blog_ava
Техніка війни: "Укроборонпром" передав зброю ЗСУ. Навіщо США радянські БТР
сьогодні
5841
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Кара Делевінь
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
1 листопада 20:15 Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 199
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
1 листопада 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 946
Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея
1 листопада 11:39 Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея
1724
Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
1 листопада 11:10 Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
Юлія Девда 1236
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
1 листопада 09:53 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
133
Новини
Більше новин
Залиште відгук