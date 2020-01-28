Акторка Кері Малліган висунула гострі звинувачення організаторам Оскару

Поки весь світ в очікуванні церемонії вручення премій Оскар-2020, у пресі розгорівся чималий скандал. Голлівудська акторка Кері Малліган звернула увагу на номінантів та не побачила жодної жінки у списку найкращих режисерів року.

Своїми думками щодо номінантів Оскара вона поділилась у виданні Variety. Кері Малліган зазначила, що за 2019 рік вийшло чимало кінострічок, які заслуговують відзнаки. Однак не всі фільми знімали чоловіки, тому не зрозуміло, чому у номінації не потрапили знамениті режисерки.

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Кері Малліган вирішила говорити не тільки теоретично. За її словами, всі, хто переглянув "Маленькі жінки" Грети Гервіг, "Шахрайки з Волл-Стріт" Лорін Скафарії або ж "Прощання" Лулу Ванг переконані, що кінострічки геніальні та заслуговують найпрестижніших нагород. Тому голлівудська зірка припустила, що члени журі просто не дивились ці фільми.

Я впевнена, що ви не зможене сказати після перегляду цих фільмів, що вони не заслуговують на визнання. Їх треба переглядати. Мені цікаво, як взагалі працює система з відправленими ста скринерами. Може, вам не варто голосувати, поки ви не доведете, що бачили кожен з них. Повинен бути тест. Фільми, які все-таки залишилися осторонь, безперечно геніальні,

– заявила Кері Малліган.

Як відомо, церемонія нагородження пройде 10 лютого 2020 року. Це вдруге подія пройде без ведучого. І хоч у 2019 році Оскару пророкували фіаско через це, шоу відзначилось чималим фурором і було дуже цікавим як для учасників, так і для глядачів.

У номінації, на яку звернула увагу Кері Малліган, фігурують 5 режисерів. Серед претендентів на премію – Сем Мендес ("1917"), Пон Чжун Хо ("Паразити"), Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді"), Мартін Скорсезе ("Ірландець") і Тодд Філліпс ("Джокер"). За прогнозами букмекерів, найбільші шанси на перемогу у Сема Мендеса, адже його історична драма підкорила весь світ.

З повним списком номінантів премії Оскар-2020 можна ознайомитись тут.