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Акторка Кейт Бекінсейл оголила груди в розкішному комбінезоні: фото

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Кейт Бекінсейл / www.gettyimages.com

У Голлівуді відгриміла чергова кінопремія, на яку завітали найпопулярніші акторки світу. Серед них – 46-річна Кейт Бекінсейл, яка вразила журналістів ефектним та дещо пікантним образом.

Урочиста церемонія нагородження преміями Гільдії продюсерів відбулась у Лос-Анджелесі 18 січня. Подія стала чудовою нагодою для зірок звернутись до своїх стилістів та підібрати найрозкішніше вбрання, що увійде в історію заходу. Принаймні, Кейт Бекінсейл зробила це і привернула увагу журналістів LifeStyle 24.

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На червоній доріжці акторка красувалась у розкішному комбінезоні від бренду Zuhair Murad. Золотисте вбрання було повністю розшите камінням та паєтками, тому Кейт Бекінсейл стала головною зіркою премії. Однак не тільки цим відзначився вихід голлівудської красуні. Вбрання мало чималий виріз, тому всі учасники церемонії могли побачити оголені груди Кейт Бекінсейл. 

Пікантний образ зірка вирішила доповнити лаконічними прикрасами і взуттям на підборах. Щодо зачіски, то Кейт вирішила не експериментувати та надала перевагу хвилястому волоссю. 

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / Getty Images

Сексуальна Кейт Бекінсейл
Сексуальна Кейт Бекінсейл / Getty Images

Цікаво, що у подібному комбінезоні нещодавно красувалась інша голлівудська акторка. 3 січня Дженніфер Лопес взяла участь у Міжнародному фестивалі в Палм-Спрінгс, де позувала перед камерами у подібному вбранні від Zuhair Murad.

Дженніфер Лопес у розкішному комбінезоні
Дженніфер Лопес у розкішному комбінезоні / Instagram / @robzangardi

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Еротика
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