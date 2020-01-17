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Акторка Кейт Бланшетт очолить журі Венеційського кінофестивалю

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Кейт Бланшетт / IMDb

Відома австралійська акторка кіно та театру, яка вже давно завоювала Голлівуд, офіційно стала главою журі найстарішого у світі кінофестивалю. 50-річна Кейт Бланшетт очолюватиме Венеційський кінофестиваль 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Венеційського кінофестивалю, а також відомі італійські видання. Зокрема, на сайті Il Tempo з'явилася інформація, що президентом журі 77-го Венеційського кінофестивалю стала Кейт Бланшетт.

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Нагадаємо, цьогоріч престижний кінозахід проходитиме з 2 до 12 вересня. Місце проведення залишається незмінним – світовий кінематограф з'їжджається на острів Лідо.

Австралійська акторка, яка вже давно працює у Голлівуді, швидко зреагувала на своє призначення.

Щороку я з нетерпінням чекаю рішень Венеційського кінофестивалю, і щороку воно дивне і особливе. Венеційський – один з найбільш атмосферних кінофестивалів у світі. Це свято провокації і натхнення, чим, власне, просякнуте кіно у всіх його проявах. Це велика честь і задоволення бути президентом журі в цьому році,
– сказала Кейт Бланшетт.

Також додамо, що у 2018 році актриса очолювала журі Каннського кінофестивалю. А напередодні стало відомо, що цьогорічним президентом кінозаходу в Каннах буде Спайк Лі.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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