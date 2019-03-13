Акторка Кейт Хадсон похизувалась новим іміджем: ефектне фото

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Кейт Хадсон змінила імідж
Кейт Хадсон змінила імідж / Instagram / @katehudson

Голлівудська зірка Кейт Хадсон, яка у жовтні втретє стала мамою, порадувала прихильників новими знімками. Акторка продемонструвала новий імідж, який схвалили у мережі.

39-річна Кейт Хадсон, хоч і взяла паузу в кінозйомках, однак не забула про свій блог в Instagram. Голлівудська акторка активно ділиться з прихильниками кадрами з приватного життя та дивує їх змінами у зовнішності.

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Так, після кількох місяців після пологів Кейт виблискувала перед камерами у сукні, що підкреслила її струнку фігуру. Тоді зірка мала коротку стрижку, яка, на думку прихильників, не личить їй.


Кейт Хадсон на світському заході / Getty Images

Врахувавши поради підписників блогу, Кейт Хадсон вирішила відпустити волосся. Знаменитість постала у білій сукні з коричневим поясом та з довгим волоссям. Новий імідж одразу ж викликав шквал коментарів. "Завжди прекрасна", "Дуже красива", "Вам личить", "Мило і стильно", – написали користувачі мережі. 

Хто така Кейт Хадсон?
Популярна американська акторка, відома ролями у фільмах "Війна наречених", "Нестерпні леді", "Модна матуся", "Золото дурнів", "Як позбутися хлопця за 10 днів". В 2000 році Кейт Хадсон вперше вийшла заміж за Кріса Робінсона, однак у 2007 році їхній шлюб розпався. Згодом акторка мала стосунки з солістом гурту Muse Меттью Белламі. Від двох чоловіків Кейт Хадсон має синів. 

Наразі Кейт Хадсон перебуває у стосунках з музикантом Денні Фудзікавою, з яким має спільну доньку Роні Роуз. Дівчинку назвали на честь дідуся зірки. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Краса
Джерело: LifeStyle 24
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