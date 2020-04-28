Акторка Крістен Стюарт перефарбувала волосся у помаранчевий колір: перші фото

Голлівудська акторка Крістен Стюарт наважилась кардинально змінити імідж. Зірка перефарбувала біляве волосся у помаранчевий, чим викликала подив у своїх прихильників.

Голлівудська знаменитість не самотужки експериментувала із зачіскою. Крістен Стюарт звернулась за допомогою до відомого стиліста Сі Джея Ромеро, який є її другом. Саме він підібрав колір фарби для акторки та опублікував її знімки в інстаграмі.

Актуально: Секрети догляду, краси та правила харчування від Каті Осадчої

"Вийшла "космічна іржа", – з гумором прокоментував стиліст.

Щоправда, оновила імідж Крістен Стюарт ще на початку квітня 2020 року. Та тільки тепер фото акторки поширили у мережі. Згідно із кадрами, Крістен зі стилістом Сі Джеєм Ромеро та колегою Еммою Робертс весело зустріли перші дні карантину.

До цього акторка фарбувалась у світлий колір. Крістен Стюарт ніколи не замальовує корені волосся, красуючись з такою зачіскою навіть на червоних доріжках.