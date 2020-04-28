24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Акторка Крістен Стюарт перефарбувала волосся у помаранчевий колір: перші фото

- Читать новость на русском
Крістен Стюарт перефарбувала волосся у помаранчевий
Крістен Стюарт перефарбувала волосся у помаранчевий / www.fashionotography.com

Голлівудська акторка Крістен Стюарт наважилась кардинально змінити імідж. Зірка перефарбувала біляве волосся у помаранчевий, чим викликала подив у своїх прихильників.

Голлівудська знаменитість не самотужки експериментувала із зачіскою. Крістен Стюарт звернулась за допомогою до відомого стиліста Сі Джея Ромеро, який є її другом. Саме він підібрав колір фарби для акторки та опублікував її знімки в інстаграмі

Актуально: Секрети догляду, краси та правила харчування від Каті Осадчої

"Вийшла "космічна іржа", – з гумором прокоментував стиліст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cj Romero (@cjromero)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cj Romero (@cjromero)

Щоправда, оновила імідж Крістен Стюарт ще на початку квітня 2020 року. Та тільки тепер фото акторки поширили у мережі. Згідно із кадрами, Крістен зі стилістом Сі Джеєм Ромеро та колегою Еммою Робертс весело зустріли перші дні карантину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cj Romero (@cjromero)

До цього акторка фарбувалась у світлий колір. Крістен Стюарт ніколи не замальовує корені волосся, красуючись з такою зачіскою навіть на червоних доріжках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cj Romero (@cjromero)

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд LifeStyle Краса
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Пенелопі Крус – 46: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
сьогодні , 08:46 Пенелопі Крус – 46: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
Марта Вересюк
9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
27 квітня , 15:05 9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
Юлія Михайлова