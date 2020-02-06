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Акторка Лайза Міннеллі категорично відмовилася дивитися фільм "Джуді" про свою матір

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Лайза Міннеллі прокоментувала фільм "Джуді" / New York Post

73-річна американська акторка та співачка Лайза Міннеллі різко прокоментувала фільм "Джуді", знятий про її відому матір Джуді Гарленд. Також зірка відмовилася дивитися стрічку, що порадила й фанатам.

Біографічна драма "Джуді" з Рене Зеллвегер в головній ролі вийшла в світовий прокат приблизно пів року тому. Нагадаємо, фільм розповідає про життєвий та кар'єрний шлях відомої артистки Джуді Гарленд. Після прем'єри стрічка отримала чимало схвальних відгуків, а пізніше стало відомо, що акторку, яка зіграла головну роль, номінували на Оскар-2020.

До речі, тут Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Однак донька знаменитості, Лайза Міннеллі, про яку зняли фільм, категорично та різко висловилися про екранізовану історію життя її матері. В інтерв'ю Variety вона заявила, що не дивилася і не планує дивитися фільм "Джуді". Ба більше, вона порекомендувала прихильникам творчості її матері дивитися фільми лише за її участю.

За словами Лайзи, її сестра Лорна Лафт також не буде переглядати стрічку, а вона має надію, що від зйомок отримала задоволення хоча б Рене Зеллвегер.

Режисер фільму "Джуді" Руперт Гулд одразу ж прокоментував заяву знаменитостей. Він заявив, що розуміє позицію доньок Джуді Гарленд, бо це надто особисті стосунки і не впевнений, чи хотів би сам дивитися байопік про свою матір.

Джуді: трейлер дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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