Акторка Леа Сейду розкритикувала рух #MeToo: Тут багато лицемірства

Хоч прем'єру фільму "007: Не час помирати" перенесли на осінь 2020 року, його реклама виходить за графіком. Так, днями у мережі презентували фрагменти інтерв'ю з французькою акторкою Леєю Сейду. Та думки зірки викликали двояке ставлення у суспільстві, адже вона розкритикувала рух #MeToo.

Леа Сейду стала головною зіркою нового випуску Harper's Bazzar. У спілкуванні з журналістами акторка заявила, що її дуже хвилює ситуація в Голлівуді. Завдяки руху проти насилля #MeToo чимало представників кіноіндустрії потрапили у гучні секс-скандали, які вплинули на їхню кар'єру. Однак Леа Сейду переконана, що не всі жінки, які звинувачують чоловіків у насиллі, насправді є жертвами.

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"Тут багато лицемірства. Тому що багато людей все усвідомлювали. І зараз вони використовують слова: "Так, я була або був жертвою", як свою перевагу і стають героями. Але чекайте! Герой, для мене, – та людина, яка вміє прощати. Нам що тепер постійно бажати смерті чоловікам за те, що вони зробили? Хіба не потрібно замість цього навчитися прощати?" – заявила Леа Сейду.

Така заява дещо збентежила весь світ. Адже відомо, що Леа Сейду була однією з зірок, яка зізнавалась, що співпрацювала з продюсером Гарві Вайнштейном та бачила, як він домагається її колег. Тепер же акторка зізнається, що попередні її твердження були емоційними.

"Я просто хочу сказати, що не вважаю себе жертвою, я теж була в курсі багато чого... не була до кінця наївною. От і все. Я не хочу, щоб мене класифікували. І ненавиджу бути політично коректною. І не люблю моралізаторство і постійний осуд. Світ сьогодні став настільки відполірованим до блиску, що мене це лякає. Нам більше не можна допускати ніяких помилок", – додала вона.

У новій кінострічці про Джеймса Бонда Леа Сейду зіграла роль доктора Меделін Свон. Акторка зізналась, що у фільмі глядачі не побачать класичної історії про агента 007, який завжди має роман з привабливою героїнею.

"У нашому кіно ніхто не збирається задовольняти сексуальні потреби Бонда. Люди часто забувають, що сам Джеймс Бонд – теж сексуальний об'єкт. Думаю, що жінкам подобається дивитися на нього, хіба ні?" – зазначила Леа Сейду.

Дивіться трейлер до фільму "007: Не час помирати": відео