Акторка Мая-Лесія Нейлор померла: якими були останні дописи 16-річної зірки

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Акторка Мая-Лесія Нейлор померла у віці 16 років: біографія
Акторка Мая-Лесія Нейлор померла у віці 16 років: біографія / Instagram / @mya.lecia

Світ сколихнула несподівана новина: 7 квітня перспективна і талановита акторка Мая-Лесія Нейлор померла у віці 16 років. Наразі достеменно невідомо, що стало причиною такої раптової смерті.

За інформацією західних ЗМІ, 16-річна зірка знепритомніла та більше не отямилась. Де та за яких обставин це сталось, поки невідомо. Про смерть Маї-Лесії Нейлор вже повідомили агенти та її родичі.

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"Із сумом повідомляємо, що Мая-Лесія, відома за телепроектами "Міллі Інвбітвін" та "Майже ніколи", померла. Вона була улюбленою акторкою великої родини ВВС, співачкою і танцівницею. У цей сумний час наші думки із родиною, друзями і всіма, кого вона так любила", – повідомили колеги Маї-Лесії із CBBC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Almost Never (@almostnevershow)

Померла Мая-Лесія Нейлор: біографія 16-річної акторки

Відомо, що талановита акторка народилась 6 листопада 2002 року у Великобританії. Мабуть, зірка стала чи не наймолодшою акторкою, яка з'явилась у сіткомі "Ще по одній". На час зйомок дівчині було всього 2 роки. 

Саме тому змалку Мая-Лесія Нейлор була впевнена, що підкорить Голлівуд. І це їй частково вдалось: всього у 16 років вона зіграла ролі у популярних серіалах та телепроектах. Зокрема, Мая-Лесія стала зіркою "Хмарного атласу", "Червоного коду" та "Нульового індексу". Та, мабуть, найбільшу славу їй принесла участь у підлітковому серіалі "Міллі Інвбітвін", де вона майстерно перевтілилась у Френ.

Та не тільки акторcька кар'єра приваблювала 16-річну зірку. Маю-Лесію Нейлор активно запрошували на стильні фотосесії як модель. Окрім цього, дівчина записала кілька чуттєвих пісень. Попри насичені зйомки Мая-Лесія Нейлор була ще й активним блогером. У мережі акторка публікувала кадри із приватного життя та залаштунки знімального процесу. Якими були останні дописи Маї-Лесі- Нейлор – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.


Останні фото Маї-Лесії Нейлор у мережі / Instagram / @mya.lecia

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Втрати Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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