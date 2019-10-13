Акторка Меган Фокс показала сімейні фото з Діснейленду

Голлівудська акторка Меган Фокс з чоловіком Браяном Остіном Гріном і трьома синами Ноа, Бодхі і Джорні відправилися у каліфорнійський Діснейленд.

У Діснейленді вже розпочалася підготовка до Геловіну, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Сім'я Меган Фокс вирішила провести там день разом, одягнувши святкові костюми.

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Зіркове сімейство позувало на фоні декорацій, однією з яких була велика голова Міккі Мауса з гарбуза. 3-річний Джорні для прогулянки одягнув костюм червоного китайського дракона, а інші хлопчики переодягнулися у відьом. Так, Ноа навіть доповнив свій look перукою рожевого кольору і загостреним капелюхом.

Сама ж Меган приміряла лише вуха Мінні Маус та casual-одяг.

Геловін у Діснейленді – це завжди дуже весело, але чи можемо ми зробити хоча б одне сімейну фотографію, де всі дивляться на камеру і роблять більш-менш нормальне обличчя,

– додала з гумором у підписі Фокс.



Меган Фокс з дітьми / Instagram / @meganfox



Меган Фокс з дітьми і чоловіком / Instagram / @meganfox



Меган Фокс з дітьми і чоловіком / Instagram / @meganfox