Акторка Настя Коротка розповіла, як цілувалась з Володимиром Зеленським

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Комедія "Я, Ти, Він, Вона": як цілується Володимир Зеленський
Комедія "Я, Ти, Він, Вона": як цілується Володимир Зеленський / Instagram / @nastyakorotkaya

Відома ведуча та акторка Настя Коротка стала гостею шоу "Слава+", яке щосереди виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ. Під час інтерв’ю зі Славою Дьоміним зірка розповіла, як цілувалась з Володимиром Зеленським під час зйомок нової комедії від "Студії "Квартал 95".

Настя Коротка відверто розповіла про зйомки комедії "Я, Ти, Він, Вона", в якій зіграла одну з головних ролей. За сюжетом кінострічки, вона була дружиною Володимира Зеленського. Пара, опинившись на межі розлучення, шукає собі інші романи та потрапляє в курйозні ситуації. 

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За її словами, Володимир Зеленський дуже талановита людина, біля якої усі розквітають. Він вміє правильно розкрити артиста та спілкується з усіма на рівні. 

Мені не було складно на знімальному майданчику з Вовою, жодного дня. Вони з режисером створювали таку атмосферу розслаблену,
– розповіла Настя Коротка. 

Окрім цього, акторка розповіла, що під час зйомок цілувалася із Володимиром Зеленським. На запитання, як він цілується, Настя Коротка відповіла, що ставилась до цього, як до простої роботи. 

"Це ж не приватний поцілунок, а по роботі. Мені хотілось, щоб все було красиво. Тому, як воно буде, я вже не дуже зациклювалась", – з гумором зізналась Настя Коротка. 

До слова, чоловік акторки, популярний телеведучий Андрій Бєдняков, теж з гумором поставився до таких сцен у комедії "Я, Ти, Він, Вона". Коли Настя Коротка з хвилюванням розповідала про майбутню зйомку, він пожартував, щоб акторка потім поділилась з ним враженням. 

Дивіться повний випуск програми "Слава+" з Настею Короткою (відео):

 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Володимир Зеленський
Джерело: 24 Канал
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