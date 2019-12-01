Акторка Олеся Жураківська розповіла про насильство колишнього чоловіка: подробиці

Українська акторка Олеся Жураківська, яка зіграла маму головної героїні серіалу "Перші ластівки" Поліни Дудки, розкрила шокуючі подробиці про свого першого чоловіка-тирана.

Про це Жураківська, яка з 2012 по 2015 роки була ведучою програми на телеканалі СТБ "Зважені та щасливі", розповіла в інтерв'ю з Катериною Осадчою у програмі "Світське життя".

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Олеся зізналася, що у студентські руки вийшла заміж за бізнесмена-мусульманина, який з часом почав її ревнувати та жорстоко знущатися над дівчиною. Токсичні стосунки тривали протягом п'яти років, після чого Жураківська наважилася розірвати їх.

Якщо людина ревнує і не може це контролювати, то це потім перетворюється на трагедію. Це дуже дивно, коли ти обираєш собі яскраву жінку-акторку, а потім починаєш її ревнувати,

– додала Олеся.

Також актриса не відповіла на питання, чи має вона коханого, зазначивши, що кохання і гроші люблять тишу.