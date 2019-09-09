Акторка Ольга Куриленко показала еротичне фото у купальнику

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Ольга Куриленко у сексуальній зйомці
Ольга Куриленко у сексуальній зйомці / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко приголомшила мережу. Зірка опублікувала еротичне фото, яке вже встигло розбурхати інстаграм.

Мінібікіні, сексуальні знімки в басейні чи спокусливі корсети – Ольга Куриленко полюбляє ділитись із прихильниками відвертими знімками, демонструючи всім свою розкішну фігуру. Однак днями акторка перевершила себе: у блозі вона розмістила дуже гаряче фото, яке розбурхало мережу. 

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Перед камерою сексапільна Ольга Куриленко постала у купальнику, який ледь прикривав її груди. Ще більшої пікантності зйомці додавала локація: голлівудська зірка позувала на дерев'яному столі біля басейну. 

Сумую за відпочинком, – грайливо написала Ольга Куриленко під фото. 

Автором сексуальної світлини був фотограф Патріс ван Мальдер. Саме він поповнив портфоліо української красуні Ольги Куриленко розкішними знімками у купальниках. Сама зйомка пройшла у серпні 2019 році у Франції та вже встигла наробити галасу серед користувачів мережі. 

"Яка бездоганна жінка! У вас найдосконаліше тіло, що я бачив", "Дуже сексуально", "Ольго, ви така гарна і дивовижна у всьому, що робите", "Як богиня!" – написали вражені користувачі мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 

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Теги: LifeStyle Ольга Куриленко Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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