Акторка Рене Зеллвегер змінилась до невпізнання для кінострічки: перший трейлер

Популярна голлівудська акторка Рене Зеллвегер, відома ролями у фільмах "Щоденник Бріджит Джонс" і "Замерзла з Маямі", перевтілилась у зйомках нового фільму. Знана білявка приміряла образ запальної брюнетки. Мережу вже підкорює перший офіційний трейлер до фільму "Джуді".

Як відомо, зірка отримала головну роль у кінострічці "Джуді". Фільм розповідає історію про останній рік життя легендарної американської співачки Джуді Гарленд, яка стала жертвою голлівудської системи. Кар'єра знаменитості тривала 45 із 47 років. Джуді Гарленд працювала майже щодня на знімальних майданчиках та клубах, часто вживаючи наркотики.

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Для непростої ролі Рене Зеллвегер перевтілилась до невпізнання. Відома білявка постане в кінострічці запальною брюнеткою з короткою стрижкою. Прихильники зірки вже відзначили, що такий образ є дещо незвичним та додає років Рене Зеллвегер.



Перевтілення Рене Зеллвегер / Колаж LifeStyle 24

Довгоочікуваний трейлер з'явився 8 липня та одразу ж підкорив мережу. Історію сильної та водночас нещасної жінки, яка у 1960-их подалась у 5-тижневі гастролі, екранізував режисер Руперт Гулд. Прем'єра кінострічки "Джуді" запланована на 28 листопада 2019 року.

Дивіться перший трейлер до фільму "Джуді": відео

Музичній драмі уже пророкують шалений успіх, а образ Рене Зеллвегер назвали дуже правдоподібним. І справді, акторка вражає схожістю із легенарною Джуді Гарленд.

Рене Зеллвегер зіграє роль співачки Джуді Гарленд / Фотопорівнняння