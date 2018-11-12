Акторка Скарлетт Йоханссон оголила пишні груди в розкутому вбранні: гарячі фото

Голлівудська зірка Скарлетт Йоханссон приголомшила всіх під час свого публічного виходу. Акторка вбрала надто пікантне вбрання для урочистого заходу.

Скарлетт Йоханссон вкрай рідко з'являється на світських заходах. Однак, якщо акторка погоджується вийти у світ, то неодмінно привертає до себе увагу журналістів.

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Так, на церемонії Peoples' Choice Awards, що відбулася у неділю, 11 листопада, в Санта-Моніці, знаменитість засвітила сексуальне вбрання. 33-річна Скарлетт Йоханссон одягнула чорні штани з високою талією та спокусливий корсет. У вбранні зірка пікантно оголила пишні груди.

До сексуального образу вона підібрала широкий ремінь і туфлі з декорованими ремінцями. Стильна укладка волосся та макіяж завершили гарячий look Скарлетт.

Варто зазначити, що голлівудська зірка не покинула церемонію без нагороди. Скарлетт Йоханссон отримала відзнаку в номінації "Актриса року" за роль Чорної вдови у фільмі "Месники: Війна нескінченності".