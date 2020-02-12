Акторка Софі Тернер вагітна первістком

Разом з чоловіком американським співаком Джо Джонасом 23-річна Софі Тернер очікує на появу первістка. Впродовж останнього часу преса рясніла чутками про ймовірну вагітність зірки. Проте інсайдери запевнили, що малюк з'явиться на світ вже цього року.

Про свою вагітність знаменита британська акторка, яка увійшла в історію світового кінематографу завдяки ролі Санси Старк у телесеріалі "Гра престолів", сповістила рідних та найближчих родичів. Незважаючи на численні чутки, сама зірка не поспішає публічно заявляти про свій стан.

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Як інформує видання JustJared, зірка зумисне приховує округлий живіт за об'ємним одягом. Проте інсайдери з близького оточення пари повідомили, що такі новини схвилювали рідних пари, які з нетерпінням чекають на поповнення в молодій родині.

Востаннє папараці вдалося зазнімкувати вагітну акторку під час прогулянки з чоловіком у Лондоні наприкінці січня. Тоді зірка обрала широке пальто, яке приховало її фігуру.

Нагадаємо, що Софі Тернер одружилася з 30-річним Джо Джонасом у Лас-Вегасі в травні 2019 року, а другу церемонію молодята провели через місяць у Франції.