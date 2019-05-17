Акторка Єва Герцигова оголила груди у прозорій сукні: фото 18+

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Акторка Єва Герцигова оголила груди
Акторка Єва Герцигова оголила груди / www.gettyimages.com

У Франції триває 72-ий Каннський кінофестиваль, який об'єднав сотні знаменитостей. На червоній доріжці зірки вже встигли продемонструвати розкішні вечірні сукні та класичні костюми. А от модель і акторка Єва Герцигова зуміла приголомшити всіх епатажним вбранням з оголеними грудьми.

Чеська знаменитість Єва Герцигова у 46 років має ідеально струнке тіло, яким полюбляє хизуватись у відвертих вбраннях. Винятком не став і Каннський кінофестиваль. 

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На вечірку Dior And Vogue Paris, яка відбулась в рамках світської події, вона з'явилась у прозорій сукні чорного кольору. Сексапільності її образу додала відсутність спідньої білизни, відтак всі учасники заходу могли з легкістю побачити оголені груди моделі. Пишна спідниця та прозорий корсет від Dior були розшиті камінням, що додавало розкоші гарячому образу Єви Герцигової. До вбрання акторка підібрала масивні прикраси та босоніжки на підборах. 

Невдалим виявився і макіяж чеської знаменитості. Від спалахів фотокамер обличчя Єви Герцигової виглядало дуже втомлено: журналісти помітили чорні кола під очима. 


Образ Єви Герцигової / Getty Images

Не менш сексапільним була й наступна поява Єви Герцигової на червоній доріжці Каннського фестивалю. Перед камерами вона постала у короткому комбінезоні з яскравим принтом та колготах, розшитих камінням. 

Каннський кінофестиваль 2019
Каннський кінофестиваль 2019 / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Каннський кінофестиваль
Джерело: LifeStyle 24
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