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Акторка Єва Грін зізналась, чи з'явиться у сиквелі фільму "Доктор Стрендж"

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Акторка Єва Грін зізналась, чи буде героїнею "Доктор Стрендж-2" / www.justjared.com

У західних ЗМІ підозрювали, що акторка Єва Грін обговорює умови контракту з представниками Marvel. Журналісти з посиланням на інсайдерів стверджували, що вона може з'явитись у сиквелі фільму "Доктор Стрендж". Днями зірка прокоментувала чутки.

Як передає Just Jared, 39-річна Єва Грін стала зіркою нового випуску журналу Total Film. Саме в коментарі журналістам вона лаконічно спростувала інформацію про участь у зйомках новинок Marvel. 

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"Я? Ні! Не те, що я ще не знаю відповіді на це питання. Запевняю вас, що ні", – заперечила чутки Єва Грін. 

Однак акторка вирішила не приховувати, що в захваті від кінострічок Marvel. Єва Грін зізналась, що франшиза справді варта уваги, оскільки в ній простежується особливий гумор, поєднаний з жорстокою боротьбою за життя всього людства. 

Мені подобається гумор у цих фільмах. Я побачила трейлер "Чорної вдови" і подумала, що хотіла б переглянути цю кінострічку,
– поділилась Єва Грін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Green Web (@evagreenweb)

Що відомо про сиквел до "Доктора Стренджа"

Новий фентезійний фільм отримає назву "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Кінострічка заснована на основі коміксів Marvel та стане 28-им фільмом кіновсесвіту. 

Відомо, що зйомки планують розпочати вже в травні 2020 року. Сценарій, за офіційними даними, напише Джейд Бартлетт, а от екранізацією нової історії про Доктора Стренджа займеться режисер Скотт Дерріксон. Він вже запросив до співпраці знаменитих голлівудських акторів, серед яких – Бенедикт Камбербетч, який зіграє супергероя, Елізабет Олсен, яка перевтілиться у свою героїню Marvel – Ванду Максимову, Бенедикт Вонґ (один із майстрів містичного мистецтва), а також Чиветел Еджіофор (колишній студент Старійшини). Наразі невідомо, хто зіграє головного лиходія фільму. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Marvel Голлівуд Кіно
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